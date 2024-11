Sorteggio, format, cartellini e liste: il regolamento del Mondiale per Club 2025

La FIFA ha ufficialmente pubblicato il regolamento per il nuovo Mondiale per Club, che vedrà la luce per la sua prima edizione nel format allargato a 32 squadre nella prossima estate negli USA. Un torneo di cui finora la FIFA non aveva ancora svelato alcuni dettagli, dopo aver ufficializzato nei mesi scorsi tra gli altri sedi, date e logo della nuova competizione.

Oggi così la Federcalcio internazionale ha pubblicato ufficialmente il regolamento (aspettando novità sugli aspetti economici a partire dai ricavi per i club), in cui sono contenuti diversi dettagli a partire dal format del torneo per arrivare fino alla lista dei giocatori che potranno essere utilizzati, passando anche per aspetti più prettamente calcistici come il tema delle sostituzioni o dei cartellini.

Regolamento Mondiale per Club 2025, il sorteggio

Per ora, tuttavia, mancano ancora indicazioni su come funzionerà il sorteggio per quanto riguarda le teste di serie dei gironi. In particolare, infatti, nel regolamento viene spiegato: «La FIFA formerà i gruppi per la Competizione tramite teste di serie e sorteggio, tenendo conto, per quanto possibile, di fattori sportivi e geografici. Ulteriori dettagli verranno comunicati tramite circolare».

Regolamento Mondiale per Club 2025, il format

Come già noto, il torneo si svolgerà in una fase a gironi in cui le 32 squadre verranno suddivisi in otto gruppi da quattro squadre ciascuna, seguita dagli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale (con un totale di 63 partite, senza la finale per il terzo posto). Le ultime due partite di ciascun gruppo si disputeranno con orari di inizio simultanei nello stesso giorno. Le prime due squadre di ciascun gruppo si qualificano per gli ottavi di finale.

Le partite saranno così strutturate (non necessariamente in questo ordine cronologico):

Gli orari e le sedi saranno confermate dalla FIFA dopo il sorteggio: ogni squadra avrà un periodo minimo di riposo di 72 ore tra le partite, mentre ogni squadra al proprio Team Base Camp almeno cinque e non meno di tre giorni prima della prima partita.

In caso di arrivo a pari punti, si seguiranno i seguenti criteri per stabilire chi passerà il turno:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

b) migliore differenza reti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

c) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo tra le squadre interessate.

Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre sono ancora in parità e per determinare le posizioni finali, i criteri a) a c) verranno applicati solo alle partite tra le squadre rimaste in parità. Se non sarà possibile prendere una decisione con questa procedura, si applicheranno i criteri da d) a f) ai gruppi ancora in parità:

d) migliore differenza reti in tutte le partite del gruppo;

e) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo;

f) migliore punteggio di condotta della squadra (giocatori e dirigenti) in base al numero di cartellini gialli e rossi ottenuti: cartellino giallo: meno 1 punto; cartellino rosso indiretto (dovuto a due cartellini gialli): meno 3 punti; cartellino rosso diretto: meno 4 punti; cartellino giallo e cartellino rosso diretto: meno 5 punti

g) sorteggio da parte della FIFA.

Regolamento Mondiale per Club 2025, il tabellone

Non ci sarà alcun sorteggio per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta: come per il Mondiale per nazionali, infatti, il tabellone è già fissato prima dell’inizio della competizione con tutti gli incroci.

Ottavi:

Match 49: Vincente girone A contro seconda girone B

Match 50: Vincente girone C contro seconda girone D

Match 51: Vincente girone B contro seconda girone A

Match 52: Vincente girone D contro seconda girone C

Match 53: Vincente girone E contro seconda girone F

Match 54: Vincente girone G contro seconda girone H

Match 55: Vincente girone F contro seconda girone E

Match 56: Vincente girone H contro seconda girone G

Quarti:

Match 57: Vincente Match 49 vs vincente Match 50

Match 58: Vincente Match 53 vs vincente Match 54

Match 59: Vincente Match 51 vs vincente Match 52

Match 60: Vincente Match 55 vs vincente Match 56

Semifinale:

Vincente Match 57 vs vincente Match 58

Vincente Match 59 vs vincente Match 60

In caso di pareggio al 90’, sono previsti i supplementari e poi i rigori.

Regolamento Mondiale per Club 2025, le liste

I club potranno presentare una lista preliminare tra 26 e 50 giocatori, di cui almeno quatrro portieri. La lista definitiva invece potrà essere composta tra un minimo di 26 e un massimo di 35 giocatori (di cui almeno tre devono essere portieri), da scegliere tra i 50 selezionata della prima lista provvisoria. Tra i 35 giocatori ddella lista definitiva, tuttavia, potranno essere scelti per ciascuna partita solo un massimo di 26 giocatori (11 titolari e un massimo di 15 riserve).

Tuttavia, tra il 27 giugno e il 3 luglio 2025, i club potranno apportare le seguenti modifiche alla lista finale:

a) i club potranno sostituire giocatori il cui contratto è scaduto durante la Competizione;

b) i club potranno aggiungere fino a due nuovi giocatori alla lista finale, che non conteranno nel totale massimo di 35 giocatori;

c) il numero totale di giocatori sostituiti o aggiunti alla lista finale ai sensi di a) e b) non potrà superare sei;

d) ogni giocatore sostituito o aggiunto alla lista finale dovrà essere debitamente registrato per il proprio club in conformità con il RSTP e con i regolamenti dell’associazione membro a cui il club è affiliato;

e) ogni giocatore sostituito o aggiunto alla lista finale sarà eleggibile per giocare nella prossima partita della Competizione solo se la modifica alla lista finale sarà notificata ufficialmente alla FIFA non meno di 48 ore prima dell’inizio della partita in questione.

Regolamento Mondiale per Club 2025, sostituzioni e cartellini

Sono confermate le cinque sostituzioni, con un massimo di tre finestre durante la gara (un cambio all’intervallo non rientra nelle tre finestre). Inoltre, sarà possibile una sostituzione aggiuntiva in caso di commozione cerebrale durante la partita. Nel caso si vada ai supplementari, ogni squadra avrà una sostituzione aggiuntiva e una finestra aggiuntiva.

Infine, per quanto riguarda i cartellini, scatterà la squalifica oltre che per le espulsioni anche al secondo cartellino giallo in due gare diverse. Ma i singoli cartellini gialli ricevuti nel corso del torneo saranno annullati dopo i quarti di finale.