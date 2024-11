PSG, lo stadio spinge i ricavi al record di 806 milioni di euro nel 2024

Il Paris Saint-Germain ha fatto registrare ricavi record a quota 805,9 milioni di euro nella stagione 2023/24. Il dato emerge da uno studio divulgato dal club parigino e realizzato dal Centro di Diritto ed Economia dello Sport (CDES). Il fatturato supera così gli 802 milioni della stagione precedente, anche se va segnalata una discrepanza tra questi numeri e quelli comunicati dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese): 807 milioni nel 2022/23 secondo l’organismo, in attesa del dato 2023/24.

PSG ricavi 2024 – Il dettaglio del fatturato

I ricavi sono stati spinti in particolare dalle sponsorizzazioni, dallo stadio e dai diritti tv. Nella cifra finale non sono invece compresi i ricavi da gestione dei diritti dei calciatori (eventuali plusvalenze), che vengono conteggiate a parte. Non è noto neanche il risultato netto della passata stagione, ma va ricordato che nelle ultime quattro stagioni fino al 2022/23 il PSG ha messo in fila perdite per un totale di 827 milioni. Di seguito, tutte le voci e il relativo peso sul fatturato:

Diritti tv – 178 milioni di euro

Sponsorizzazioni – 282 milioni di euro

Stadio – 168 milioni di euro

Merchandising – 39 milioni di euro

Altri ricavi – 139 milioni di euro

TOTALE – 806 milioni di euro

All’interno dello studio si segnala che i ricavi fatti registrare nel 2023/24 dovrebbero consentire al PSG di continuare a occupare la top 3 europea per fatturato. Il club parigino, tra il 2011 e il 2024, ha fatto registrare la crescita più forte tra i top 20 club europei, con ricavi mediamente in aumento del 17,4% anno su anno: basti pensare che nel 2010/11 il club raggiungeva appena quota 95 milioni di euro.

PSG ricavi 2024 – L’evoluzione sotto la gestione qatariota

«Dall’arrivo di QSI nel 2011, l’economia del Paris Saint-Germain è stata completamente trasformata. La politica di sviluppo e diversificazione delle entrate messa in atto dai dirigenti del club ha dato risultati particolarmente convincenti», si legge nello studio a proposito del percorso portato avanti dai parigini sotto la gestione di Nasser Al-Khelaifi.

«Oltre a questa crescita, è importante evidenziare anche la diversificazione delle entrate attuata dal Paris Saint-Germain. Il club è passato da un modello prevalentemente “dipendente dai diritti televisivi” a una struttura finanziaria più equilibrata. Questa trasformazione è stata resa possibile dalla fortissima crescita delle entrate del PSG provenienti dai giorni di gara e dal settore commerciale nel periodo 2011-2024», si legge ancora nello studio.

«Le entrate dai giorni di gara sono aumentate di sette volte tra il 2011 e il 2024, raggiungendo i 168,5 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain si è classificato secondo in Europa per ricavi da matchday nella stagione 2022/23. Le entrate commerciali sono aumentate di 25,6 volte. Il club si è classificato quarto in Europa in questa categoria di entrate nella stagione 2022/23», conclude il documento.