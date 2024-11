Napoli in testa nonostante il ko con la Dea. Sui social "volano" Parma e Monza

Il secondo posto invece è del Milan (47.100 menzioni), vittorioso nel derby di Monza, che si prepara ora ad affrontare la sfida di Champions League contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti . Chiudono la Top 5 l’Inter, che nonostante le sofferenza nel finale vince per 1-0 a San Siro contro il Venezia ed è protagonista di 34.600 menzioni social, e la Roma, quinta con 22mila citazioni ma sempre più in crisi dopo la sconfitta di Verona.

Il campionato, sempre più combattuto, anima le conversazioni anche in Rete. L’inattesa e ampia sconfitta del Napoli in casa, battuto dall’Atalanta di un inarrestabile Lookman e del solito Retegui, non ha solo ristretto le distanze tra le prime squadre di Serie A, ma ha anche rivoluzionato la classifica social di MediaScore , la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social dei 20 club di Serie A , al termine della decima giornata di campionato.

Con la vittoria al Maradona, l’ Atalanta di Gasperini si porta al terzo posto in Serie A e guadagna anche quattro posizioni nella classifica social di MediaScore . Tra i temi più discussi nel dibattito online anche il futuro della panchina della Roma , con Juric sempre più in bilico, e l’approvazione del nuovo Statuto federale.

MediaScore undicesima giornata – Come cambia la classifica sui social

Guardando alla classifica social si notano però anche altre variazioni nel posizionamento delle squadre. I risultati più importanti sono le fughe di Atalanta, più quattro posizioni grazie a 11.900 menzioni dopo la vittoria di Napoli, il Parma, in grado di fermare la Juve nel turno infrasettimanale, e il Monza, protagonista della sconfitta di misura contro il Milan e anche di diverse recriminazioni contro le decisioni arbitrali delle ultime gare.

MediaScore decima giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Ivan Juric a rischio esonero: i tifosi sognano il ritorno di De Rossi o la scelta a sorpresa su Roberto Mancini

La sconfitta di Verona, arrivata negli ultimi minuti di una gara rocambolesca, rischia di essere l’ultima gara di Juric sulla panchina della Roma. Secondo molti tifosi online, la proprietà sarebbe già in chiusura per il prossimo allenatore. Se da un lato molti tifosi sperano in un ritorno di De Rossi, esonerato lo scorso 18 settembre, dall’altro c’è chi spera nell’ingaggio di un tecnico con maggiore esperienza che possa risollevare le sorti di una stagione complessa. Tra i candidati ideali ci sono Paulo Sousa e Claudio Ranieri, ma una sorpresa potrebbe essere anche quella di Roberto Mancini, che ha da poco lasciato l’incarico come Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita;

Assemblea Straordinaria per il cambio di Statuto FIGC

Dopo mesi di tira e molla si è arrivati al momento decisivo per l’approvazione del nuovo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che sarà discusso oggi in Assemblea Straordinaria. A tenere il banco della questione, anche tra i tifosi online, la rappresentatività della Lega Serie A all’interno della Federazione, con la proposta di Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ritenuta insufficiente dalla Serie A. I club chiedono infatti un passo in avanti in termini di rappresentatività effettiva, auspicando la possibilità di esprimere un parere vincolante in caso di conflitti con la Federazione;

Ancora Totti protagonista, stavolta in versione gladiatore

Dopo aver annunciato la volontà di tornare a giocare in Serie A, Francesco Totti continua a far parlare di sé. L’ex capitano della Roma ha partecipato, in veste di gladiatore di Roma, al Lucca Comics & Games, durante la promozione de “Il Gladiatore II”. La comparsata improvvisa di Totti, mimetizzato tra gli altri gladiatori, ha mandato in visibilio tifosi e appassionati sia a Lucca, dove immediatamente si è alzato il coro “C’è solo un capitano”, sia online, dove migliaia di utenti hanno commentato l’evento.

MediaScore decima giornata: come cambia la classifica media

La sconfitta contro l’Atalanta non ha impedito al Napoli di balzare in testa alla classifica delle menzioni sui media, dove la squadra di Antonio Conte ottiene 21.914 citazioni e passa dal quarto al primo posto.

In crescita anche il Milan, secondo con 17.937 menzioni. Perdono posizioni l’Inter (terza con 17.698) e la Juventus (che passa da prima a quarta con 17.497). Atalanta e Monza protagoniste anche del dibattito sui media: gli orobici si classificano sesti grazie a oltre 10mila citazioni, mentre i brianzoli sono ottavi con 6.756.