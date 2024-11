Tre punti pesanti, e anche sofferti fino all’ultimo secondo, hanno permesso all’Inter di Simone Inzaghi di accorciare sensibilmente sulla capolista Napoli, ora distante solamente un punto, proprio alla vigilia dello scontro diretto di settimana prossima che si giocherà a San Siro.

L’1-0 dei nerazzurri contro il Venezia ha certificato l’importanza delle reti stagionali di Lautaro Martinez, che nonostante non stia toccando per ora le sue medie altissime di realizzazione della scorsa stagione, con i suoi gol ha già inciso molto sull’inizio di stagione della formazione milanese. Basti pensare ai sigilli vincenti contro Udinese e Roma.

Inter Venezia spettatori – L’ultima gara in campionato sotto i 70mila

La partita di domenica sera ha però offerto un dato quasi sorprendente. Infatti, dopo quasi due anni e 33 partite di fila, sugli spalti di San Siro, con l’Inter in casa, gli spettatori sono stati meno di 70mila. In casa nerazzurra questo non si verificava dal 22 gennaio 2023, quando al Meazza si giocò Inter-Empoli, terminata inoltre con la vittoria degli ospiti grazie al gol di Tommaso Baldanzi nel secondo tempo.

Per Inter-Venezia erano presenti 66.326 persone, comprese le sole 514 del settore ospite, che hanno inciso sul dato del pubblico e sul non raggiungimento della soglia dei 70mila. Limite ideologico superato, come detto per ben 33 volte di fila, prima di ieri, partendo dalla stagione 2022/23, che dopo la sfida contro l’Empoli regalò per nove volte il superamento dei 70mila.

La stagione scorsa, che terminò con la conquista della seconda stella, fu un susseguirsi di gare da tutto esaurito, o comunque sempre sopra i 70mila in campionato, e anche le prime cinque gare casalinghe in Serie A di questa stagione avevano superato questa soglia, considerando che fra queste ci sono anche i due big match contro Milan e Juventus. Sicuramente, l’Inter tornerà a ricevere più di 70mila persone a San Siro per una partita di campionato in vista del big match, valido per il primo posto in classifica, contro il Napoli, nonostante il prefetto di Milano abbia vietato la trasferta ai tifosi partenopei provenienti dalla Campania.