Sala: «In questi giorni la decisione di Inter e Milan su San Siro»

«Lasciamo un attimo stare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate che è stata fatta. Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni».

Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia al sacrario dei caduti per il 4 novembre, tornando sulla vicenda San Siro dopo che l’Agenzia delle Entrate ha inviato al Comune la valutazione del Meazza e delle aree circostanti che indiscrezioni di stampa stimano intorno ai 200 milioni di euro.

Inter e Milan dovranno ora valutare il da farsi, anche se nel frattempo i due club stanno provando a trovare un accordo definitivo proprio per la stesura della manifestazione di interesse. E, come emerso nei giorni scorsi il processo starebbe affrontando qualche ostacolo, specialmente sul tema della valutazione dell’impianto e delle sue aree circostanti.

Non va infatti dimenticato che, se per l’Inter quella di Rozzano rimane un’opzione con un’esclusiva sull’area, il Milan ha già fatto passi in avanti importanti su San Donato, con RedBird che ha già investito 55 milioni di euro nel progetto