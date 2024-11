Come funziona l’assemblea FIGC: chi vota e quanti voti servono

Come funziona assemblea FIGC? Manca poco all’Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto della Federcalcio (appuntamento alle 11.30 all’Hilton di Fiumicino), ma in diversi ancora sperano che il presidente Gabriele Gravina possa fare un passo indietro prima che venga messa al voto la sua proposta che, nonostante il momento su più fronti non facile del numero uno della FIGC, ha i numeri per passare.

Ma come funziona la votazione per la revisione dello Statuto? A votare – come si legge nel comunicato ufficiale del 1° ottobre – saranno 283 delegati in rappresentanza delle società di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, degli atleti, dei tecnici, dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), che voteranno però secondo pesi ponderati. Ovvero ci sono delegati il cui voto peserà più degli altri.

Come funziona assemblea FIGC? Il peso dei delegati

Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai delegati è pari a 516 voti: ovvero ciascuno delegato pesa in termini di voti secondo il peso della percentuale della propria componente. Questa la suddivisione dei delegati dell’ultima assemblea elettiva (che può variare leggermente di volta in volta):

Serie A – 20 delegati (il voto di ciascuno ne vale 3,10 per una somma complessiva di 62);

Serie B – 20 delegati (1,29, per una somma totale di 25,8);

Lega Pro – 57 delegati (1,54, per una somma totale di 87,78);

LND – 99 delegati (1,93, per una somma totale di 175,23);

Atleti – 52 delegati (1,98, per una somma totale di 102,86);

Tecnici – 26 delegati (1,98, per una somma totale di 51,48);

AIA – 9 delegati (1,15, per una somma totale di 10,35).

Queste invece le percentuali per ognuna delle componenti:

Serie A – 12%

Serie B – 5%

⁠Lega Pro – 17%

LND – 34%

Atleti – 20%

Tecnici – 10%

⁠AIA – 2%

Come funziona assemblea FIGC? Chi sono i delegati

I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti dei club (20 LNP Serie A, 20 LNP Serie B, 57 Lega Pro) o i loro rappresentanti; i Delegati per le società della LND (99), per gli atleti (52), per i tecnici (26) e per gli ufficiali di gara (9) sono quelli eletti secondo i rispettivi regolamenti.

Come funziona assemblea FIGC? Modalità di voto e quorum

Le votazioni avranno luogo in modo palese con sistema di voto elettronico, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. In conformità all’art. 37 dello Statuto Federale vigente, le singole proposte di modifica e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati a maggioranza dei voti espressi dai Delegati presenti.