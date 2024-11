L’Old Trafford ospita una classica del calcio inglese: la top11 di Manchester United-Chelsea

Londra, 27 novembre 2024, nono turno di Premier League. La capitale inglese ospita tre partite di cartello del campionato come Arsenal-Liverpool, West Ham-Manchester United e Chelsea-Newcastle.

I tabellini delle ultime due, dopo quasi cento minuti giocati, recitano lo stesso parziale, 2-1 sia a Stamford Bridge che al London Stadium: due risultati identici che, però, aprono analisi e riflessioni opposte, verso il big match dell’Old Trafford che chiuderà la decima giornata.

Il Manchester United è in profonda crisi. La sconfitta con gli Hammers ha fatto scivolare i Red Devils alla 14esima posizione in campionato, conseguenza dei soli 11 punti conquistati in nove giornate disputate. L’esonero di ten Hag era nell’aria da settimane: il debutto in Premier dell’allenatore ad interim van Nistelrooy, leggenda del club inglese, non sarà dei più facili ma potrebbe dare la scossa ad un ambiente “depresso”, in attesa dell’arrivo di Ruben Amorim dallo Sporting Lisbona.

Altra aria si respira nel quartier generale del Chelsea. I Blues, guidati da Maresca, sono reduci dal convincente successo contro Tonali e compagni, e sono stabilmente al quinto posto in campionato. A sei lunghezze dalla capolista Manchester City, il Chelsea è anche il secondo miglior attacco della Premier League con 19 realizzazioni, alle spalle delle 20 reti proprio degli uomini di Guardiola.

Due proprietà protagoniste in ogni sessione di calciomercato, con investimenti multimilionari che hanno formato due rose con i monte-ingaggi tra i più alti del mondo: ecco la top11 dei giocatori in campo per valutazione sulla borsa dei calciatori.