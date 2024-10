Liga, il Valencia chiede il rinvio della partita contro il Real Madrid dopo l'alluvione

La città di Valencia, come le province limitrofe, è stata colpita violentemente dall’alluvione.

Come riporta Marca, in virtù di questo, le partite di Liga in programma per questo fine settimana nelle regioni colpite sono a serio rischio. Sono già state rinviate, infatti, Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante della Coppa del Re, in programma questa sera, ed è sempre più probabile la stessa sorte per le sfide del massimo campionato spagnolo Valencia-Real Madrid e Levante-Malaga sono a rischio.

La richiesta alla Liga è già arrivata da parte del Valencia e ora la lega presieduta da Javier Tebas sta valutando il da farsi anche per tutte le altre sfide in programma nella Comunità Valenciana, che ha già dichiarato lutto ufficiale. Per rispetto, la Liga ha già annunciato che tutte le partite che si giocheranno nel week end saranno precedute da un minuto di silenzio.