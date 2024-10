DAZN, 12% di share con il match in chiaro: ora l’esperimento con altre big

La sfida di San Siro tra Milan e Napoli ha dato la prima spallata importante al campionato di Serie A. La formazione di Antonio Conte è riuscita a sbancare il Meazza con un 2-0 che lascia i rossoneri a -11 in classifica e Inter e Juventus rispettivamente a -7 e -8, entrambe con una partita in meno (i nerazzurri giocheranno a Empoli, i bianconeri in casa con il Parma).

La partita – valida per il primo e unico turno infrasettimanale della stagione – è stata trasmessa in esclusiva su DAZN. Per la prima volta dopo quasi trent’anni dall’ultima volta, la piattaforma di sport in streaming ha riportato la Serie A in chiaro, mandato in onda il big match per tutti gli appassionati con un profilo sull’OTT, ma senza la necessità di pagare l’abbonamento. Una possibilità offerta dal bando per i diritti televisivi e in particolare dall’opzione “Try and Buy”.

Un esperimento che ha portato quasi 1,9 milioni di spettatori (1.883.064) a collegarsi per l’evento. L’incontro è stata la partita migliore in termini di ascolti giocata durante un turno infrasettimanale dalla stagione 2014/15 a oggi – ad esclusione di alcuni turni giocati nelle festività –, superando i numeri registrati da entrambe le sfide di andata delle scorse stagioni su DAZN, entrambe giocate di domenica alle 20:45.

Si tratta inoltre del secondo miglior match della stagione in corso sulla piattaforma, a un passo dal Derby della Madonnina che ha totalizzato quasi 2 milioni di audience. Guardando invece alla serata di ieri, il match di San Siro ha fatto registrare il terzo migliore dato di serata in termini di ascolti, con quasi il 12% di share, posizionandosi dietro solamente alle prime serate di Rai 1 (3,2 milioni e 21%) e Canale 5 (2,2 milioni e 14%).

Nel complesso, secondo quanto emerge, gli ascolti fatti registrare dalla partita sono in linea con le aspettative di DAZN, che ha puntato su Milan-Napoli con l’obiettivo di rafforzare il numero di spettatori di un turno – quello infrasettimanale – che fisiologicamente fa registrare circa il 25% di ascolti in meno rispetto a una giornata disputata nel weekend.

L’esperimento del match free, che prevede comunque lo “scalino” della registrazione sulla piattaforma e non consente l’apertura totale alla stregua di un canale tradizionale, sarà ripetuto ancora nel prossimo futuro. Non è detto che DAZN trasmetta tutte e cinque le sfide che il bando le consentirebbe di mandare in onda in chiaro, ma il test sarà replicato con alcune delle altre big del campionato.

Ricordiamo che le sfide che hanno la possibilità di essere trasmesse in chiaro sono solo quelle che DAZN fa vedere in esclusiva, e non quelle in condivisione con Sky. Tra queste saranno scelte quelle che faranno parte dei prossimi esperimenti in chiaro.