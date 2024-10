Serie A, quasi 1,9 milioni di spettatori per Milan-Napoli su DAZN

La sfida di ieri sera tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte è stata protagonista del turno infrasettimanale di Serie A Enilive. Un appuntamento che ha avuto rilevanza anche dal punto di vista televisivo, considerando che è stata la prima sfida di campionato italiano ad essere trasmessa in chiaro dopo quasi 30 anni dall’ultima volta.

Una sfida che, guardando al tema degli ascolti, è stata seguita in diretta da quasi 1,9 milioni di spettatori su DAZN (1.883.064), con la sfida che era aperta non solo agli abbonati alla piattaforma streaming ma anche fino a due milioni di utenti non abbonati che potevano seguire la partita gratuitamente.

Nel dettaglio, i numeri rappresentano il secondo miglior ascolto per una partita di Serie A nella stagione in corso su DAZN, dietro al Derby della Madonnina tra Inter e Milan che ha totalizzato quasi 2 milioni di audience. Considerando invece i turni infrasettimanali (che solitamente incide per circa il 25% sugli ascolti), si tratta della gara con ascolti maggiori dal campionato 2014/2015 a oggi, ad esclusione di alcuni turni giocati nelle festività: numeri che vanno tarati ovviamente anche con il fatto di aver trasmesso la sfida in chiaro.

«Siamo soddisfatti del risultato raggiunto attraverso una modalità di visione completamente nuova e in linea con le abitudini di fruizione di oggi, in chiaro e in live streaming con registrazione, che ha portato un diritto premium come la Serie A ad un’audience ancora più ampia. Questo era l’obiettivo che ci siamo prefissi lo scorso anno, quando abbiamo scommesso sull’intenzione prevista dal bando pensata per avvicinare un nuovo pubblico di tifosi», commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.