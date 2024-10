Cairo: «Nessun incontro, non cedo il Torino». Ma Red Bull resta interessato alla Serie A

Nella giornata di ieri è andato in scena un vero e proprio botta e risposta fra Urbano Cairo e il quotidiano La Stampa, giornale di proprietà di Gedi, controllata dalla holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann.

Al centro di tutto la cessione del Torino da parte dell’imprenditore italiano al colosso Red Bull, che da quest’anno è Official Energy Drink del club granata, grazie a un accordo annuale siglato nelle scorse settimane. Il quotidiano piemontese ha riportato la notizia di una serie di incontri già avvenuti fra le parti che avrebbero messo le basi per l’ingresso in società del gruppo austriaco, già proprietario di club calcistici come Salisburgo, Lipsia, New York Red Bulls in MLS e Bragantino in Brasile.

«Quanto riportato nell’articolo è falso. Il dottor Urbano Cairo non ha mai incontrato rappresentanti o emissari della Red Bull con l’intento di vendere il Torino FC. Vi invitiamo per l’ennesima volta a non diffondere notizie non veritiere e infondate, che danneggiano la Società e possono avere effetti destabilizzanti», si legge nella PEC inviata dal presidente, che specifica anche i dettagli dell’articolo citato: «Nell’edizione odierna del quotidiano La Stampa, pagina 33, con richiamo in prima pagina (“Cairo vede Red Bull”) e sul sito web della testata, appare un articolo dal titolo: “Toro in vendita”. Dal sommario emerge che “Cairo ha incontrato più volte esponenti della Red Bull”».