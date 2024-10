Torino-Red Bull, botta e risposta tra Cairo e La Stampa: il presidente granata smentisce, il quotidiano conferma

Botta e risposta tra La Stampa e Urbano Cairo sul tema della possibile vendita del Torino a Red Bull.

La direzione della Stampa (quotidiano controllato attraverso Gedi da Exor, la holding degli Agnelli-Elkann guidata da John Elkann), in una nota, ha infatto sottolineato come “ribadisce quanto scritto” in un articolo pubblicato oggi con il titolo “Toro in vendita”, nel quale ricostruisce la possibile cessione del club granata, parlando di tre incontri del presidente Urbano Cairo “con alti emissari della Red Bull all’inizio per parlare di un possibile allargamento della collaborazione come main sponsor a partire dal 2025 e poi per valutare un interessamento all’acquisto dei granata”.

“Non c’è nulla di vero, non ho alcuna intenzione di vendere il Torino, non ho incontrato nessuno”, aveva smentito Cairo (numero uno di RCS, la holding che controlla tra gli altri la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera) parlando all’ANSA, aggiungendo che “alla Stampa piace destabilizzare l’ambiente del Toro”. “Nessun tentativo di destabilizzazione – la replica della direzione della Stampa – semplicemente tre differenti fonti finanziarie e commerciali confermano gli avvenuti incontri”.