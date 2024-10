Svolta Torino, Cairo valuta la cessione: incontri con il colosso Red Bull

«Quando Red Bull entra non è un caso. Lo fa per rafforzarsi e restare». I sospetti e le voci di un “interessamento” si legano a quando il Torino ha annunciato che il colosso austriaco sarebbe diventato Official Energy Drink partner della squadra, il primo impegno in Serie A per il CEO Mark Mateschitz.

Ma ora – secondo quanto riporta La Stampa – il puzzle sta iniziando a comporsi. Urbano Cairo nelle scorse settimane avrebbe incontrato più volte alti emissari della Red Bull, all’inizio per parlare di un possibile allargamento della collaborazione come main sponsor a partire dal 2025 e poi per valutare un interessamento all’acquisto dei granata.

Un dossier che è allo studio della Red Bull e che troverebbe, come condizione imprescindibile, avere uno stadio di proprietà dove poter avviare progetti commerciali paralleli ma che garantirebbero flussi di cassa. La concessione dello stadio Olimpico scade nell’estate del 2025 e quindi il discorso tra il Torino e il sindaco, Stefano Lo Russo, per il rinnovo è aperto e su questo tema ci sono stati già vari contatti.

Ma in realtà il Comune sarebbe disponibile a valutare la vendita. La Red Bull informalmente ribadisce che «è official energy drink del Torino per la stagione in corso». La possibilità che la cessione sia vicina spiegherebbe anche la vendita in extremis (il 22 agosto) di Raoul Bellanova per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il perché sarebbe rintracciabile proprio nella necessità di appianare un po’ le casse per una trattativa aperta.

Un ultimo tassello è che Cairo avrebbe iniziato a discutere del ritiro delle fideiussioni che ha aperte per il Toro. Tra i punti certi, c’è la strategia di Red Bull, confermata dalle sponsorizzazioni e dalle acquisizioni nella galassia sportiva. Partendo dal calcio, un contratto simile a quello siglato con il Toro è stato firmato, quasi in contemporanea, con l’Everton.

Mentre l’avventura nel calcio della società austriaca era iniziata con il Salisburgo nel 2005 e a cui poi si è aggiunto il Lipsia. Ma i club appartenenti alla galassia sono tanti, dagli Stati Uniti al Brasile, al Giappone. Resta da capire se presto ne farà parte anche il Torino.