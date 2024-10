Niente campo neutro, a costo di perdere 3-0 a tavolino. E’ questo – secondo quanto ricostruito da Il Corriere dello Sport – il contenuto del messaggio che il presidente del Bologna Joey Saputo avrebbe fatto recapitare all’AD Claudio Fenucci in vista dell’assemblea di Lega Serie A, a proposito della sfida originariamente in programma per questo weekend contro il Milan.

Una presa di posizione (per una questione di rispetto del club nei confronti della città) probabilmente inattesa per i rossoneri e per la Lega, dopo che diversi tentativi erano stati portati avanti per trovare un campo che potesse ospitare l’incontro. Per tentare di sbloccare la situazione, spiega il quotidiano, il presidente del Milan Paolo Scaroni aveva fatto due gesti importanti nei confronti dei felsinei.

In primis, essendo parte in causa ha ritenuto opportuno astenersi dalla votazione del Consiglio di Lega. In secondo luogo, ha provato a fare disputare il match a porte chiuse ma senza fare mancare il sostegno previsto per le persone colpite dall’alluvione.

Il Milan era disposto a versare la metà di quello che sarebbe stato il ricavato dell’incasso da mettere a disposizione delle persone colpite dal disastro (intorno ai 500mila euro), circa 250mila euro.