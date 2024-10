Roma, Juric ai titoli di coda: lite con la squadra negli spogliatoi

Era dal 2011 che la Roma non incassava cinque gol in campionato. Una serata da dimenticare quella per i giallorossi, che – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – dovrebbe mettere fine alla breve gestione di Ivan Juric, incapace di imprimere una svolta a una stagione che sembra segnata nonostante i sia arrivati solo ad ottobre.

Secondo il quotidiano, a Firenze negli spogliatoi sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta del Franchi. La squadra è arrivata allo scontro con l’allenatore. Agitatissimi, in particolare, i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo. La situazione è precipitata e il clima è ormai irrespirabile.

Resta da capire solamente quando avverrà l’eventuale avvicendamento in panchina. Appare difficile un ritorno di Daniele De Rossi, smentito dalla proprietà. Il nome che circola a Trigoria sarebbe addirittura quello di Roberto Mancini, rimasto senza contratto dopo la fine dell’avventura con la Nazionale dell’Arabia Saudita.

Bisognerà attendere qualche ora per conoscere la decisione ufficiale, che per forza di cose sarebbe frettolosa, soprattutto in un periodo denso di partite. Giovedì all’Olimpico arriverà il Torino, proprio l’ex squadra di Juric, che potrebbe non sedere più sulla panchina giallorossa.