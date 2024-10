Inter-Juve, incasso oltre 7,6 milioni: è il secondo di sempre in Serie A

La sfida di San Siro di ieri sera fra Inter e Juventus è destinata a entrare nella storia del campionato di Serie A almeno per due ragioni. Da un lato c’è il campo e dall’altra il dato sugli spettatori presenti domenica alle 18.00 sugli spalti dello stadio Meazza.

Partendo dal primo record, quello di ieri sera è stato il pareggio con più reti segnate in un derby di Italia, che a fine primo tempo vedeva l’Inter avanti per 3-2 e con il risultato finale che è stato fissato sul 4-4 dalla doppietta del subentrato, e stellina juventina, Kenan Yildiz. Per quanto riguarda gli spettatori, Inter-Juventus si piazza al secondo posto di sempre nella classifica degli incassi più alti della storia della Serie A.

Incasso Inter Juve – La sfida al secondo posto all-time della Serie A

La partita di ieri sera si piazza al secondo posto dietro a un altro grande match del calcio italiano come il derby di Milano fra Inter e Milan. La stracittadina milanese dello scorso settembre aveva richiamato a San Siro 75.366 persone per un incasso di ben 7.626.430 euro.

Inter-Juventus, invece, ha visto un pubblico pari a 75.056 persone per un incasso, finito interamente nelle casse interiste, pari a 7.614.585 euro. Dato che porta la partita di ieri sul secondo gradino del podio fra gli incassi più alti della storia della Serie A.

Incasso Inter Juve – La top 5 all-time al botteghino

Questa la classifica per quanto riguarda le sfide di Serie A: