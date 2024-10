E’ il weekend de Le Classique: a Marsiglia il record storico di spettatori

Nel weekend dei Classici in giro per l’Europa, tra il derby d’Italia Inter-Juventus e il “Clasico” spagnolo Real Madrid-Barcellona, non poteva mancare la sfida più attesa di Francia. Parliamo de Le Classique della Ligue 1, che allo stadio Velodrome metterà di fronte il Marsiglia di Roberto De Zerbi al Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Un match – quello in programma questa sera, con calcio d’inizio alle ore 20.45 – che può valere anche qualche stravolgimento in vetta alla classifica del campionato, guidato momentaneamente da PSG e Monaco (entrambe a quota 20 punti), ma con il Marsiglia che insegue a 17 punti e con tanta voglia di trovare un successo che in casa, contro i parigini, manca addirittura dal 2011 per quanto riguarda le sfide di campionato.

Che si tratti di un match attesissimo lo dimostra ancora una volta il pubblico marsigliese, che in questa occasione farà registrare il 50° tutto esaurito nello spazio di due stagioni e mezza. Un risultato che a Marsiglia (prima di questi due anni e mezzo) era stato raggiunto addirittura in 16 anni, segno dunque di una passione crescente.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, contro il PSG l’OM farà segnare il suo nuovo record di affluenza, oltre i 66.046 spettatori che nel marzo di quest’anno hanno assistito allo stesso big match. Basti pensare che – oltre ai biglietti già in possesso degli abbonati – i tentativi di connessione per l’acquisto dei tagliandi sono stati oltre 130mila: «Avremmo potuto riempire quasi tre volte lo stadio», racconta il club a Calcio e Finanza.

Un grande successo a livello di ticketing, settore che dipende dal dipartimento Business e Marketing gestito da Grégory Lamela. Un altro traguardo dopo quello fatto registrare in estate con lo storico record di 49mila abbonati. Si tratta di un dato impressionante, considerando soprattutto che il club francese è riuscito a battere il suo personalissimo primato per la terza stagione consecutiva: 45mila nel 2022/23, 48mila nel 2023/24 e 49mila quest’anno.

La società ha dovuto inoltre stabilire un tetto massimo, lasciando così circa 17mila posti in vendita oltre quelli riservati agli abbonati. Un modo per consentire ai tifosi che abitano lontano da Marsiglia o al pubblico internazionale proveniente dall’estero di godere dello spettacolo e del calore del Velodrome.