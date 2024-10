Il Derby d’Italia si vince così: il confronto tra difesa nerazzurra e attacco bianconero

Fronte juventino, Thiago Motta ha collezionato undici realizzazioni dai suoi, una statistica gonfiata dai due 3-0 contro Verona e Genoa. L’ultima partita con la Lazio, seppur vinta, ha mostrato le grandi difficoltà della Juventus nello scardinare le difese “basse”, come quella di Baroni dopo l’espulsione di Romagnoli. Il Derby d’Italia diventa, così, un importante banco di prova per il trio offensivo Yildiz-Vlahovic-Conceicao , al rientro dalla squalifica.

Sponda interista, la fase difensiva non si sta confermando sui livelli della scorsa stagione: dopo otto turni di Serie A, la squadra di Inzaghi ha già subito nove gol , contro i cinque della scorsa annata. Distrazioni della retroguardia nerazzurra troppo frequenti a cui si aggiunge l’assenza di Acerbi per infortunio: toccherà a De Vrij , coadiuvato da Bastoni e Pavard , in ballottaggio con Bisseck, occuparsi di proteggere la porta di Sommer contro la Juventus.

Insomma, basta guardare i dati per capire come il Derby d’Italia , specialmente a San Siro, si giochi su un equilibrio molto sottile, difficile da scardinare. Quattro gol nelle ultime tre sfide in casa dei nerazzurri sono il simbolo di partite chiuse, dove la tattica la fa da padrona. Eppure, qualcosa è cambiato rispetto all’anno scorso.

FPeX Inter Juventus – La pericolosità offensiva dei bianconeri

Il primo Derby d’Italia per Thiago Motta da allenatore, avendo militato nell’Inter come giocatore dal 2009 al 2012, avrà un sapore speciale e può significare molto. Fare bottino pieno a San Siro, infatti, vorrebbe dire superare i nerazzurri in classifica e mandare un forte messaggio a tutte le concorrenti.

Dopo la brutta prestazione in Champions League con lo Stoccarda, ecco quali potrebbero essere le strategie offensive della Juventus nel big match contro l’Inter. L’analisi-video sul canale YouTube di Calcio e Finanza:

