Mancini si separa dall'Arabia Saudita: a quanto ammonta la buonuscita

Roberto Mancini, dopo poco più di un anno dalla sua nomina, non è più il commissario tecnico dell’Arabia Saudita. L’ex allenatore di Inter, Manchester City e ct dell’Italia è stato esonerato dopo i deludenti risultati conseguiti nelle qualificazioni asiatiche per i Mondiali 2026.

«Il Consiglio di amministrazione della Federcalcio ha raggiunto oggi un accordo che prevede la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale – si legge nella nota ufficiale –. La Federazione ringrazia l’allenatore Roberto Mancini, augurandogli tanti successi nella sua carriera. Il Consiglio Direttivo conferma che il nome del prossimo allenatore della prima squadra sarà reso noto nei prossimi giorni dopo la definitiva e ufficiale conclusione della procedura contrattuale».

Buonuscita Mancini Arabia Saudita – I motivi della separazione

Troppo pesanti le critiche sull’operato di Mancini che nell’ultimo periodo ha visto incrinarsi prima i rapporti con i giornalisti, poi con i tifosi e, infine, con la federcalcio saudita che lo ha sollevato dal suo incarico nonostante un contratto valido fino al 2027, anno in cui si svolgerà la Coppa d’Asia proprio in Arabia Saudita.

Accordo che Mancini e la federazione saudita aveva trovato nell’estate 2023 e che aveva portato il tecnico a lasciare la panchina dell’Italia senza un grande preavviso, creando più di una tensione con la FIGC. A incidere sulla decisione di Mancini la questione economica con un contratto da ben 25 milioni di euro a stagione. E ora dopo l’esonero ecco spuntare la questione buonuscita.

Buonuscita Mancini Arabia Saudita – Le cifre dell’addio

Secondo indiscrezioni che circolano ormai da diverse settimane, nel contratto siglato ad agosto 2023, in caso di esonero la federcalcio saudita dovrà garantire un anno di stipendio a Mancini in forma di buonuscita. Quindi per la risoluzione anticipata del contratto all’ormai ex commissario tecnico dell’Arabia Saudita spettano 25 milioni di euro.

Anche se, come si legge dal comunicato della federcalcio, prima della comunicazione di giovedì sera si è dovuto trovare una soluzione consensuale. Quindi è probabile che le parti si siano accordate per cifre leggermente più basse rispetto a quelle previste inizialmente dal contratto di Mancini.