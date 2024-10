Bologna-Milan, spunta l’ipotesi Empoli come campo neutro

C’è anche l’ipotesi Empoli come sede in campo neutro della sfida tra Bologna e Milan, nel caso in cui la gara in programma domani non si dovesse giocare domani al Dall’Ara. È quanto emerso in Lega Serie A, dove prima dell’assemblea dei club è andato in scena un CdA d’urgenza per provare a trovare una soluzione, in attesa di novità dopo l’incontro tra il sindaco e il prefetto di Bologna. L’alternativa al momento è rappresentata da Como.

“Non mi sono occupato del tema, penso che o si gioca a porte chiuse o si gioca da un’altra parte. L’ipotesi che non si giochi francamente… Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale può essere la soluzione”, il commento prima dell’assemblea di Lega da parte del presidente del Milan Paolo Scaroni.