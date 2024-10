San Donato, la proposta al consiglio comunale: sondaggio consultivo per la cittadinanza sullo stadio

La questione San Siro, con un incontro fra governo, Inter, Milan e il Comune di Milano, riflette direttamente anche su San Donato, dove la società rossonera sta per terminare i lavori di bonifica e recinzione dell’area San Francesco di sua proprietà entro la fine del mese.

In tutto questo tutte le pratiche burocratiche per l’Accordo di Programma stanno andando avanti, come sottolineato nella nota del sindaco Francesco Squeri che chiede delucidazioni al Milan in merito al progetto di costruire un nuovo impianto nel suo comune dopo l’incontro di martedì mattina a Roma relativo al Meazza.

E mentre il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ribadisce come la società stia valutando di pari passo entrambe le opzioni, ricordando gli investimenti fatti dal club sull’area San Francesco, lunedì 28 ottobre alle ore 19.30 andrà in scena una nuova seduta del nuovo Consiglio Comunale di San Donato che mette fra i propri ordini del giorno anche il progetto rossonero.

Infatti, il punto numero cinque recita: «Mozione per richiesta di sondaggio consultivo rivolto alla cittadinanza per valutazione progetto stadio A.C. Milan su area “San Francesco” presentata dal consigliere Forenza». Lo scorso maggio, il Collegio dei Garanti, chiamato a esprimersi in merito all’ammissibilità del quesito referendario presentato a inizio febbraio dai rappresentanti del “Comitato No Stadio”, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di referendum.