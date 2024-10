Roma, riparte la corsa per lo stadio a Pietralata: nuovi rendering in Comune

Giovedì scorso esponenti della Roma sono stati ricevuti in Comune dal sindaco capitolino Roberto Gualtieri. Un incontro svoltosi in grande segreto a distanza di tre mesi dall’ultimo appuntamento fra le parti. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica-Roma, un incontro quest’ultimo resosi necessario dopo gli ultimi cambiamenti avvenuti, senza preavviso, nella società giallorossa.

Infatti, l’ex CEO Lina Souloukou era stata incaricata dalla famiglia Friedkin, fra le altre mansioni, di seguire in prima persona il dossier stadio a Pietralata. È anche vero che i colloqui fra tecnici non si sono fermati in queste settimane, ma un faccia a faccia era comunque necessario. A rappresentare la Roma davanti al sindaco Gualtieri era presente Lucia Bernabè, figlia di quel Franco che ricopriva la carica di amministratore delegato di Tim.

E oltre a ribadire con forza l’interesse per la costruzione del nuovo stadio, i vertici del club hanno aggiunto un tassello di non poco impatto: un video che mostra alcuni dei dettagli dell’impianto che Dan e Ryan Friedkin vogliono realizzare alle spalle della stazione Tiburtina. La pavimentazione all’esterno dello stadio, i richiami all’architettura classica e all’antica Roma: archi e acqua, nel grande parco verde urbano di cui sono stati mostrati gli arredi urbani disegnati ad hoc.

Una volta che ci sarà il via libera definitivo dello studio statunitense Popoulos verrà mostrato al pubblico. L’incontro, prima delle strette di mano di saluto, si è concluso con la promessa che il progetto definitivo, che nei piani sarebbe dovuto arrivare in Campidoglio nei primi mesi del 2024, arriverà entro la fine dell’anno.

Nei vari incontri fra i tecnici, ci sono tre fronti aperti di confronto. La Roma ha aperto un’interlocuzione con Ferrovie dello Stato per la realizzazione dei ponti pedonali previsti dal progetto. Poi si è affacciata anche in prefettura: se l’idea è quella di realizzare una curva monolitica, verticale come quella del Borussia Dortmund, serve il via libera sotto il profilo della sicurezza. In Italia i settori possono contenere solo un certo numero di tifosi, la speranza è di ottenere una deroga. Altrimenti il masterplan della futura Curva Sud andrà rivisto. Infine, l’ultimo nodo da sciogliere è quello della sistemazione del verde: meno aree attrezzate per lo sport e le attività all’aria aperta e un parco che assomigli davvero a un’oasi naturalistica.