L'idea dell'Union Berlino: azioni del nuovo stadio in vendita per i tifosi

L’Union Berlino ha deciso di mettere in vendita per i propri tifosi le azioni del suo stadio, così da permettergli di diventare proprietario dell’iconico impianto che ospita le partite della squadra della capitale tedesca dal 1920. Come riporta il sito della Bundesliga, la società tedesca ha deciso di rendere disponibile ai propri 70.000 membri un totale di 120.000 azioni al prezzo di 500 euro ciascuna. Tra l’altro, l’Union ha già pronto un progetto di restyling per il suo An der Alten Försterei.

Il progetto prevede che l’impianto della capitale tedesca passi da una capienza di poco più di 22.000 posti a 40.500 spettatori. Un raddoppio della capacità, che però manterrà la sua peculiarità attuale. Infatti, saranno sempre di più i posti in piedi, che arriveranno a essere dopo il restyling ben 32.000 e solamente 8.000 quelli a sedere. Nel piano sono previste poi nuove aree vip e una area media.

I lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare nell’estate del 2026, con l’Union che disputerà la stagione 2026/27 come ospite nell’Olympiastadion, dall’altra parte della città, esattamente come era già accaduto durante la scorsa stagione per le partite di Champions.

«Non c’è nulla di più importante del legame che le persone hanno con questo club e con questo luogo – ha dichiarato il presidente dell’Union, Dirk Zingler, di fronte a circa 1.300 membri del club riuniti allo stadio per ascoltare l’annuncio – Mi piacerebbe che qui nello stadio ci fossero circa 40.000 proprietari. Non è che questa emissione di azioni finanzierà i lavori di costruzione. Vogliamo fare nuovamente questa offerta e dare a queste persone, questi 70.000 membri del club, la proprietà dello stadio».

Una iniziativa che verrà sponsorizzata dagli stessi calciatori durante le partite, visto che, come confermato dallo stesso Zingler, la maglia da gara dell’Union non presenterà per questa stagione un main sponsor. Questo spazio libero è stato destinato proprio a questa iniziativa. «Vogliamo usare lo spazio più prezioso del nostro club per noi stessi», ha commentato il numero uno del club.