Mondiale per Club, corsa a quattro per l'ultimo posto nel torneo FIFA

Dopo l’ufficializzazione da parte della FIFA della partecipazione dell’Inter Miami di Lionel Messi al prossimo Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti nell’estate del 2025, manca all’appello solamente una formazione per completare il quadro delle 32 partecipanti.

Quest’ultima squadra sarà decretata dalla Copa Libertadores, la Champions League delle squadre sudamericane. Arrivata alle semifinali, la massima competizione per club del continente attende la sua vincitrice che sarà decretata il 30 novembre 2024 dopo la finalissima dello stadio Monumental di Buenos Aires.

Mondiale per Club ultimo posto – Le squadre ancora in corsa

Per la Copa Libertadores 2024 sono ancora quattro le squadre in lotta, lo stesso numero di quelle che sperano ancora di occupare l’ultimo slot del Mondiale per Club 2025. Infatti, oltre a River Plate, Atletico Mineiro, Botafogo e Penarol (gli argentini sono già qualificati tramite ranking), c’è anche l’Olimpia. Ma quest’ultima dovrà rimanere a guardare i risultati delle avversarie e tifare a tutti i costi il River e la sua voglia di tornare a sollevare una Copa Libertadores che manca dal 2018 e farlo nel suo stadio.

Come detto, gli argentini sono già certi di partecipare al Mondiale per Club 2025 grazie alla propria posizione del ranking. Ma una loro vittoria in Copa Libertadores li sposterebbe nell’elenco delle squadre vincitrici della massima competizione continentale (insieme alle brasiliane Flamengo, Palmeiras e Fluminense) lasciando libero un posto per quanto riguarda il ranking. Ed ecco che a quel punto, insieme al Boca Juniors, ci sarebbe proprio l’Olimpia.

Tutti gli occhi del mondo sono puntati sulla Copa Libertadores per conoscere l’ultima squadra qualificata al Mondiale per Club. Il primo appuntamento è nella notte fra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre con la prima semifinale di andata fra Atletico Mineiro e River Plate.