Youth League, dove vedere Juventus Stoccarda tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Juventus Stoccarda Youth League tv streaming. Il match è in programma martedì 22 settembre 2024, alle ore 15.00.

Dopo aver vinto le prime due partite, i giovani bianconeri allenati da Francesco Magnanelli sono pronti per la terza giornata della competizione UEFA. Come per la Champions League, da quest’anno la competizione dedicata alle formazioni Under 19 non prevede la fase a gironi, ma un’unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte giocheranno sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta saranno le prime 22. A questo punto si aggiungeranno anche i 10 club provenienti dal percorso Campioni (per l’Italia c’è il Sassuolo) e partiranno così gli ottavi di finale.

Dove vedere Juventus Stoccarda Youth League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto per la prima volta l’arrivo di una squadra italiana, il Milan, alla finalissima, poi persa in maniera netta contro l’Olympiacos.

La partita Juventus-Stoccarda non sarà trasmessa da nessuna televisione italiana, né in chiaro e nemmeno in modalità pay. L’unico modo per seguire la Youth League 2024/25 è sintonizzarsi su UEFA TV, la piattaforma streaming della Federcalcio europea. Ma quest’ultima trasmette solo una parte delle gare della prima fase, e fra queste non c’è la sfida fra i bianconeri e i pari età tedeschi.