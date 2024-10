Super weekend in Serie A: i duelli in campo tra Torino e Roma

L’asse Milano-Torino al confronto con Roma, in un doppio match dal sapore di alta classifica. In ordine cronologico, sarà l’Allianz Stadium a regalare spettacolo, con due squadre che puntano sul gioco e sulle idee di nuovi allenatori come Thiago Motta e Baroni . Se in campionato il percorso è positivo, è in Europa che le due compagini si sono dimostrate pressoché perfette, con due vittorie su due nelle rispettive competizioni UEFA.

Archiviata la seconda pausa stagionale per la Nations League, la Serie A torna a monopolizzare l’attenzione degli appassionati italiani del pallone. L’ottavo turno del campionato regala un duello “nord vs sud”, con quattro grandi squadre del nostro calcio che si affronteranno nelle serate di sabato 19 e domenica 20 ottobre: parliamo, naturalmente, di Juventus-Lazio e Roma-Inter .

FPeX Juventus Lazio – Occhio alla sfida Cambiaso-Tavares

Appaiate a 13 punti, Juventus e Lazio arrivano al match di Torino con fiducia e voglia di confermarsi. Considerando l’alto tasso tecnico delle due compagini, ecco che vincere i duelli individuali sembra essere l’unica chiave per scardinare la difesa avversaria.

Molto si giocherà sulla fascia destra dei bianconeri/fascia sinistra dei biancocelesti, dove verranno schierati due giocatori in grande forma: Andrea Cambiaso (CAM27) e Nuno Tavares (TAV30). L’italiano verrà “alzato” da Thiago Motta sulla linea dei trequartisti, complice le assenze di Nico Gonzalez (infortunio) e Conceição (squalifica). Davanti a lui si troverà il portoghese, migliore assist-man della Serie A e tra i migliori colpi del calciomercato estivo.

In mezzo al campo spazio a una sfida tutta francese, tra la forza fisica e gli inserimenti di Khéphren Thuram (THU19) e Matteo Guendouzi (GUE08). L’ex Nizza deve confermare i buoni propositi mostrati nei primi match del campionato: il centrocampo bianconero è falcidiato dalle assenze e Thiago Motta gli darà una chance. Sponda Lazio, l’ex Marsiglia è in uno stato di forma top, grazie alla quale è stato protagonista anche con la Francia.

L’infortunio di Bremer ha scioccato l’ambiente bianconero che, però, si può consolare con le prestazioni di Pierre Kalulu (KAL15). Il difensore in prestito dal Milan sembra tornato quello dello Scudetto 2021/22 e servirà una prova sulla falsa riga delle ultime per fermare Boulaye Dia (DIA19).

L’attaccante ex Salernitana è il migliore in campo per rendimento stagionale (+8,8%), con ben sette gol in nove partite totali. L’intesa con Castellanos è in continuo miglioramento e il banco di prova dello “Stadium” può garantirne la definitiva consacrazione.

FPeX Roma Inter – L’attacco argentino contro la difesa italiana

Delusione, arrabbiatura e voglia di riscatto: queste le sensazioni che si respirano a Trigoria, in una sosta che è cominciata con gli strascichi del pareggio a Monza. Nella stagione precedente la partita con l’Inter è stata emblematica per i giallorossi: un primo tempo dominante che è stato cancellato dalla supremazia interista della seconda frazione, con il tabellino finale di 2-4.

Il posticipo di domenica vedrà una sfida tutta Italia-Argentina: da una parte il duello tra Gianluca Mancini (MAN23) e Lautaro Martinez (LAU10); dall’altra Paulo Dybala (DYB21) agirà nelle zolle di campo occupate da Alessandro Bastoni (BAS95). Quest’ultimo è l’unico ad aver elevato le proprie prestazioni in questa stagione (+1,5%), con gli altri giocatori in campo che sono al di sotto dei propri standard.

La sensazione è, però, che la partita si deciderà in mezzo al campo, nei folti reparti mediani delle due squadre. Un duello interessante vedrà come protagonisti Henrikh Mkhitaryan (MKH22) e Manu Konè (KON17). L’armeno, ex della partita, continua a meritarsi la titolarità, nonostante vada verso i 36 anni e sia arrivato un diretto concorrente nel ruolo come Zielinski.

D’altro canto, il francese ex Borussia Mönchengladbach è una delle poche note liete della stagione giallorossa e il confronto con il centrocampo dei Campioni d’Italia richiederà sforzi supplementari al numero 17.

Un fine settimana di fuoco in Serie A da gustarsi e da giocare sulla borsa dei calciatori. Su quali giocatori puntare tra Juventus-Lazio e Roma-Inter? All’utente la chance di giocare come un vero trader e fare la propria scelta: solo il campo darà il verdetto definitivo.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: