Promossi o rimandati: il bollettino del calciomercato a un mese dalla chiusura

Dai bomber delle squadre di vertice come Alvaro Morata e Romelu Lukaku , ai tuttocampisti Teun Koopmeiners ed Enzo Le Fée, passando per le sorpresa Nuno Tavares : la borsa dei calciatori esprime il suo verdetto sul primo mese dei colpi di calciomercato estivo.

Il campionato italiano si è contraddistinto per investimenti importanti, con le big che hanno investito circa 450 milioni di euro , e la qualità del campionato pare indubbiamente essere aumentata. Dal ritorno in grande stile del Napoli di Conte, alle sorprese Lazio, Torino ed Empoli : la Serie A 2024/25 sembra essere più incerta che mai.

Bollettino calciomercato 2024/25 FPeX – Chi sale

Partiamo con i nuovi acquisti che meglio si sono comportati in questa prima tranche di campionato. Il migliore del campione di calciatori analizzato è, senza alcun dubbio, Alessandro Buongiorno (BUO04) che ha visto aumentare il suo valore del +4,5%. Il nuovo centrale del Napoli ha riportato solidità alla difesa partenopea, con solo quattro gol subiti in sei turni di Serie A (tre di questi al debutto a Verona).

A pari merito, con un miglioramento di quotazione pari a +2,4%, troviamo Teun Koopmeiners (KOO08) e Moise Kean (KEA20). L’olandese si è perfettamente calato nella realtà bianconera, rivelandosi un jolly della trequarti per il calcio “posizionale” di Thiago Motta. L’ingente investimento estivo della Juventus sembra potersi ripagare in poco tempo.

L’attaccante della Fiorentina, d’altro canto, ha lasciato la Vecchia Signora e sembra aver trovato la sua dimensione nell’attacco viola: quattro gol tra campionato e Conference League, più uno in Nazionale, per il classe 2000. L’anno scorso la casella delle reti segnate si rivelò vuota ma questa stagione la musica sembra, davvero, essere di altro genere.

Nonostante una titolarità difficile da conquistare, con tanti competitori per il ruolo, può ritenersi soddisfatto della prima parte di stagione. Lazar Samardzic (SAM24) si sta ambientando negli schemi oliati dell’Atalanta e sta guadagnando sempre più spazio. Reduce dalla prodezza balistica contro il Bologna, il serbo ha superato Zaniolo nelle gerarchie e vuole continuare il suo percorso di crescita (+2,3%).

Ultimo della top 5, ma non per impatto con il nuovo club, è Nuno Tavares (TAV30). Il terzino sinistro della Lazio ha già centrato quattro assist in campionato, due dei quali nel big match con il Milan. Il portoghese garantisce una spinta offensiva che su quella fascia non si vedeva, all’Olimpico, dai tempi di Kolarov: prestazioni in campo che lo portano ad un +1,7% di valutazione in piattaforma.

Bollettino calciomercato 2024/25 FPeX – Chi scende

Strano, ma di razionale motivazione, l’inserimento di Alvaro Morata (MOR07) nella lista dei “flop” di questo inizio di stagione. Il leggero downgrade del nuovo attaccante spagnolo del Milan (-1%) è spiegato dalle due partite saltate per infortunio, che hanno impattato sulla sua quotazione, nonostante i due gol contro Torino e Lecce. La centralità nel gioco dei rossoneri è evidente e, se avrà più continuità, anche la borsa dei calciatori gli darà il giusto merito.

Alle spalle dell’ex Atletico Madrid si posiziona Enzo Le Fée (LEF28), nuovo centrocampista della Roma. Anche lui fermato dagli infortuni (-1,2%), il francese ex Rennes è stato fortemente voluto da De Rossi per il suo calcio di possesso: ora, con il cambio in panchina, ci si interroga come possa sposarsi con le idee tattiche di Juric. Quando sarà tornato al top della forma, a lui il compito di convincere l’allenatore croato.

È arrivato dall’Aston Villa in pompa magna ma, finora, ha deluso le aspettative dei tifosi bianconeri e del proprio allenatore (-3%). Il tuttocampista brasiliano Douglas Luiz (DOU26) sta vivendo un inizio di stagione più complicato del previsto: zero tra gol e assist per un totale di 165 minuti sui 630 totali disponibili. Troppo poco per un giocatore pagato circa 50 milioni di euro e titolare di una nazionale blasonata come quella verdeoro.

Chiudono il ranking dei più deludenti due attaccanti di esperienza internazionale, con centinaia di gol alle proprie spalle. Romelu Lukaku (LUK11) e Mehdi Taremi (TAR99) hanno performato al di sotto della loro valutazione, per differenti motivi.

Il belga è un titolarissimo del nuovo Napoli e il suo impatto è stato degno di nota, a segno nel debutto contro il Parma. Successivamente però, oltre al gol a Cagliari, poco o nulla, soprattutto nel big match contro la Juventus dove è stato surclassato da Bremer. Può fare molto di più, per risollevare una valutazione che ha registrato -3,6% da fine agosto.

L’attaccante iraniano, d’altro canto, non ha ancora timbrato il cartellino in campionato. Poco, pochissimo spazio lasciato dai titolari Lautaro Martinez e Thuram e un solo assist raccolto fin qui, senza contare il rigore segnato in Champions League. Quotazione scesa del -4,4% per l’ex centravanti del Porto che, nella sua esperienza lusitana, ha collezionato 91 gol in 182 partite. Per riassumere, con lui in campo, si parte 1-0 ogni due gare: ecco perché Taremi reclama minuti e fiducia a Inzaghi.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

