Dopo il Milan anche l’Inter stringe una partnership con TIM: le cifre dell'accordo

Dopo il Milan, anche l’Inter stringe una partnership con TIM. Domani infatti il club nerazzurro dovrebbe annunciare l’accordo con la telco italiana, che ritornerà così tra gli sponsor della società milanese, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza.

Nel 2018 infatti TIM aveva deciso di interrompere le partnership con ben quattordici società di calcio italiane, decidendo di concentrarsi solo sull’accordo con la Lega Serie A. TIM era sponsor dell’Inter dal 1999 e nell’ultimo contratto triennale (rinnovato nel 2015/16 e conclusosi nel 2018) ha versato nelle casse del club nerazzurro 9,3 milioni complessivi, con una media di 3,1 milioni annui.

Ora TIM, dopo il mancato rinnovo dell’accordo con la Lega Serie A (che ha invece firmato con Enilive), è tornata ad investire anche sui singoli club. Nelle scorse settimane ha infatti annunciato una nuova partnership con il Milan che «vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Telco Partner del club rossonero, entrando nella sua famiglia dei Premium Partner. TIM, vicino al mondo dello sport e attento a tematiche di inclusione, diventa così il nuovo Back of Shirt sponsor della Prima Squadra femminile e della Primavera maschile a partire dalla stagione in corso», aveva spiegato il Milan in una nota.

Domani invece sarà annunciato l’accordo con l’Inter, su basi simili in termini di partnership. Per quanto riguarda le cifre, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, TIM dovrebbe versare poco più di un milione di euro a stagione per legarsi nuovamente alla società nerazzurra.