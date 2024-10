Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti: si parte da 7 euro al mese

Netflix alza il prezzo dei suoi abbonamenti in Italia e in Spagna. A partire dalla giornata di oggi – come è possibile vedere sul sito della piattaforma di streaming – i nuovi clienti si potranno iscrivere ad un costo minimo di 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità. Gli abbonati attuali saranno invece informati dell’aumento tramite mail.

Netflix nuovi prezzi – Utile netto in crescita per il colosso dello streaming

L’aumento arriva in concomitanza con la comunicazione dei risultati economico-finanziari del terzo trimestre, fra i più redditizi se non proprio il più redditizio della storia. Il colosso dello streaming ha chiuso il trimestre con 282,7 milioni di abbonati a livello globale, rispetto ai 247,15 milioni di abbonati dell’anno precedente.

L’utile netto è salito del 41% a 2,36 miliardi di dollari, (la società ha previsto un calo nel quarto trimestre a 1,85 miliardi di dollari) che porta il profitto totale a 6,8 miliardi di dollari (con 28,8 miliardi di dollari di ricavi). Da questo punto di vista, l’ampliamento della gamma di piani a disposizione degli utenti ha aiutato, un po’ come nel caso dell’avvio dei piani con pubblicità.

Puntare alla redditività più che all’espansione del numero di sottoscrittori ha spostato il focus. In parte anche sui prezzi. E così, dopo aver recentemente aumentato le tariffe in Giappone e in alcune parti d’Europa, Medio Oriente e Africa, il big dello streaming ha comunicato l’aumento in Italia e Spagna.

Netflix nuovi prezzi – Come cambiano le tariffe

Nel dettaglio, nel nostro Paese i prezzi cambieranno come di seguito: