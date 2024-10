Caso Diarra, la FIFA apre il dialogo sulle modifiche: inviti a ECA, FIFPRO e Leghe

Dopo la sentenza della Corte UE relativa al regolamento FIFA riguardante il trasferimento dei calciatori (noto come caso Diarra), il massimo organo del calcio mondiale ha aperto un dialogo globale sull’articolo 17 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori.

Un’iniziativa per facilitare un forum globale e aperto con le principali parti interessate e la comunità calcistica in generale con le parti interessate che possono inviare il proprio feedback entro il 15 novembre 2024. La FIFA, in merito, si aspetta e auspica un impegno costruttivo.

In seguito all’annuncio di aprire un dialogo globale sul sistema di trasferimento per adattare l’articolo 17 del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori (RSTP), la FIFA ha intrapreso azioni concrete per avviare un ampio processo di consultazione con l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei principali stakeholder di tutto il mondo.

Come misura iniziale, la FIFA ha già invitato le principali parti interessate, tra cui i rappresentanti della European Club Association, della FIFPRO e della World Leagues Association, ad analizzare le conclusioni da trarre dalla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Diarra. Inoltre, la FIFA ha creato una piattaforma che consentirà a tutte le parti interessate (gruppi o individui) di inviare un feedback entro il 15 novembre 2024 come parte del processo di consultazione.

La FIFA accoglie con favore proposte costruttive in relazione al suo quadro normativo sull’articolo 17 del RSTP e ritiene che la sentenza sul caso Diarra rappresenti un‘ottima opportunità per discutere e identificare collettivamente possibili miglioramenti all’attuale quadro normativo. «Siamo ansiosi di impegnarci con la comunità calcistica in generale per raccogliere le loro opinioni costruttive sull’articolo 17 del RSTP in uno spirito di collaborazione», ha dichiarato Emilio Garcia Silvero, responsabile legale e della conformità della FIFA.