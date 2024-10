Galatasaray Roma femminile in streaming gratis: guarda la partita in diretta

Con partite sempre più emozionanti, DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) offrirà agli appassionati una stagione ricca di azione e spettacolo. Ieri alle 18:45 , la Juventus ha sfidato il Bayern Monaco in una partita carica di adrenalina. Oggi, giovedì 17 ottobre , sempre alle 18:45 , toccherà alla Roma affrontare il Galatasaray in una gara fondamentale per proseguire il suo cammino europeo. Entrambi i match saranno visibili anche in modalità gratuita .

Il crescente interesse del pubblico per la Champions femminile si riflette nei numeri: l’OTT ha visto un aumento del +40% di utenti unici rispetto alla scorsa stagione e un +110% nel tempo di visualizzazione totale. Ma non solo, il tempo medio di visualizzazione per utente è cresciuto del +164% rispetto alla stagione inaugurale del 2021, dato che dimostra un coinvolgimento dei tifosi per il calcio femminilesempre più profondo.

Galatasaray Roma femminile in streaming gratis – I costi del servizio

A livello medio, i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli introdotti con il nuovo listino di gennaio 2024, fatta eccezione per l’ultimo adeguamento anche per gli abbonamenti mensili che sono rimasti invariati per tutti gli abbonati (vecchi e nuovi) da agosto 2023 ad oggi. Di seguito, tutti i piani di abbonamento, ricordando che anche per la stagione 2024/25 ci sarà uno sconto significativo per chi sceglierà di pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione:

DAZN Start – risparmio annuale di 80 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Goal Pass – risparmio annuale di 110 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Standard – risparmio annuale di 180 euro con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa)

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa) DAZN Plus – risparmio annuale di 240 euro con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa)

L’account DAZN è personale e non cedibile: non si potrà dare accesso al proprio account DAZN a persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico.

Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico, siano esse membri della stessa famiglia o conviventi. Questo perché, per questioni di sicurezza, i dati di accesso di chi ha sottoscritto l’abbonamento sono personali e non cedibili.