Ufficiale, Tuchel nuovo CT dell’Inghilterra dal 2025

Ora è ufficiale, Thomas Tuchel sarà il nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra a partire dall’1 gennaio 2025. Lo ha confermato la Football Association con una nota.

La FA ha annunciato che il vincitore della UEFA Champions League, Thomas Tuchel, è il nuovo allenatore della squadra maschile senior dell’Inghilterra e sarà assistito dal rinomato allenatore inglese Anthony Barry.

Tuchel torna nel calcio inglese dopo un periodo ricco di trofei con il Chelsea, che ha portato a diventare campione d’Europa e del mondo, avendo avuto successo anche a livello d’élite in Germania e Francia. Inoltre, è stato votato allenatore dell’anno da UEFA e FIFA nel 2021 per il suo lavoro in Inghilterra.

Il suo arrivo alla FA conclude una lunga ricerca di reclutamento iniziata a luglio, subito dopo il cammino dei Tre Leoni fino alla finale di UEFA EURO 2024.

Il processo riservato, che ha visto diversi candidati intervistati, è stato guidato dall’amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, e dal direttore tecnico del settore maschile, John McDermott, e ha portato all’identificazione di Tuchel come la scelta preferita. La decisione di assumere Tuchel e Barry è stata approvata dal consiglio della FA all’inizio della scorsa settimana, e Tuchel ha firmato il suo contratto martedì 8 ottobre. L’annuncio è stato posticipato per ridurre al minimo le distrazioni durante il ritiro internazionale appena concluso.

La coppia inizierà a lavorare il 1° gennaio 2025 in vista del processo di qualificazione per i Mondiali FIFA dell’anno successivo, che si terranno in Canada, Messico e USA.

L’impressionante lista di onorificenze di Tuchel include titoli di campionato in Francia e Germania, due volte con il Paris Saint-Germain e più recentemente con il Bayern Monaco nella stagione 2022/23, avendo vinto il suo primo grande trofeo nel 2017 quando il Borussia Dortmund ha sollevato la Coppa di Germania.

Tuchel si riunirà con Barry, avendo lavorato a stretto contatto con l’inglese al Chelsea e al Bayern, dove insieme hanno vinto quattro trofei tra i due club. Barry, nato a Liverpool e in possesso di una licenza UEFA Pro, ha un’importante esperienza internazionale, avendo lavorato con Belgio e Portogallo rispettivamente alla Coppa del Mondo FIFA 2022 e a UEFA EURO 2024.

La coppia porterà con sé un piccolo team tecnico a St. George’s Park, e un ulteriore aggiornamento sullo staff tecnico è previsto a breve.

L’allenatore ad interim Lee Carsley rimarrà alla guida dei Tre Leoni fino alla conclusione della fase a gironi della UEFA Nations League il mese prossimo, con partite decisive contro la Grecia e la Repubblica d’Irlanda. Successivamente tornerà a guidare l’Inghilterra nella difesa del titolo di campione europeo U21, dopo aver ottenuto la qualificazione per le finali dell’estate prossima.

L’amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver ingaggiato Thomas Tuchel, uno dei migliori allenatori al mondo, e Anthony Barry, uno dei migliori allenatori inglesi per supportarlo. Il nostro processo di reclutamento è stato molto approfondito. Prima degli Europei avevamo un piano di contingenza e abbiamo delineato esattamente le qualità che cercavamo in un allenatore. Da quando Gareth si è dimesso, abbiamo valutato diversi candidati, incontrando diversi allenatori e confrontandoli con i nostri criteri. Thomas è stato molto impressionante e si è distinto per la sua vasta esperienza e determinazione. Anthony è un grande talento inglese e ha anche esperienza internazionale con Repubblica d’Irlanda, Belgio e Portogallo”.

“Fondamentalmente volevamo assumere una squadra di allenatori che ci desse la migliore possibilità di vincere un torneo importante, e crediamo che ci riusciranno. Thomas e il team sono concentrati esclusivamente sull’offrirci la migliore possibilità di vincere la Coppa del Mondo nel 2026”.

“Vorrei ringraziare Lee per essere intervenuto e aver fatto tutto ciò che gli abbiamo chiesto: è un allenatore molto talentuoso e una parte importante del nostro percorso in Inghilterra. Ora si concentrerà sulla difesa del titolo europeo U21 in estate. Sono tempi entusiasmanti per i tifosi dell’Inghilterra a livello senior e U21, e non vediamo l’ora di accogliere Thomas e Anthony quando inizieranno a lavorare a gennaio”.

Thomas Tuchel ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di essere stato scelto per guidare la squadra dell’Inghilterra. Ho sempre sentito un legame personale con il calcio in questo paese, e mi ha già regalato momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l’Inghilterra è un grande privilegio, e l’opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto entusiasmante”.

“Lavorando a stretto contatto con Anthony come mio assistente, faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra vincente e rendere orgogliosi i tifosi. Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l’ora di iniziare il nostro percorso insieme”.