Tennis, al via il Six Kings Slam 2024: il tabellone completo del torneo

Tabellone Six King Slam 2024 – Il conto alla rovescia è terminato. Dal 16 al 19 ottobre, Riyadh diventerà il palcoscenico del “Six Kings Slam”, dove i migliori tennisti del pianeta si affronteranno in un torneo che promette emozioni senza fine. Ogni scambio sarà un’esperienza unica per i tifosi italiani, grazie alla copertura offerta da DAZN e Sky, che detengono i diritti di trasmissione della competizione.

Tabellone Six King Slam 2024 – I protagonisti del torneo

Leggende come Novak Djokovic, Rafael Nadal e Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale, insieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Il torneo inizierà il 16 ottobre dalle 18:30 con due scontri epici: Sinner contro Medvedev e Rune contro Alcaraz, che determineranno gli sfidanti di Djokovic e Nadal per le semifinali del 17 ottobre dalle 18:30.

Il 19 ottobre sarà il giorno della verità. Sempre dalle 18:30 si partirà con la finale per il 3°/4° posto, ma l’evento clou arriverà subito dopo, con il match che decreterà chi, tra i sei giganti del tennis mondiale, sarà incoronato re del “Six Kings Slam”.

Tabellone Six King Slam 2024 – Come seguire l’evento su DAZN

Come detto, DAZN trasmetterà tutti gli incontri della manifestazione e lo farà in modalità gratuita e con il commento in italiano. Per raccontare tutte le emozioni di questo evento straordinario, il team di commentatori DAZN sarà composto da Luca Farina e Gabriele Giustiniani, che verranno affiancati da Chiara Icardi, ex tennista e oggi giornalista di Radio TV Serie A.

Inoltre, in avvicinamento all’appuntamento, sarà disponibile in esclusiva in app l’intervista a Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafael Nadal, che porterà gli appassionati dietro le quinte di uno dei capitoli più emozionanti della carriera del campione: il suo ritiro, un momento toccante che ha condiviso con la sua famiglia e che ha emozionato il mondo intero. Ma non solo, l’ex coach del mallorquino racconterà anche il suo coinvolgimento nel Six Kings Slam, oltre a portare riflessioni inedite sulla Next Generation del tennis, tra promesse e sfide future.

Grazie alla partnership con Eurosport, i tifosi su DAZN potranno immergersi nelle emozioni travolgenti dell’edizione 2025 dell’Australian Open, il primo Grande Slam dell’anno dove la passione si incontra con il brivido della competizione, e del Roland Garros, che metterà in scena, sulla sua celebre terra rossa, affascinanti sfide tra i migliori giocatori del mondo. Entrambi gli Slam offriranno una programmazione ricca di match appassionanti, portando il meglio del tennis mondiale direttamente sui loro schermi.

Tabellone Six King Slam 2024 – Come seguire l’evento su Sky e NOW

Il torneo non si vedrà solamente su DAZN, ma sarà trasmesso in diretta anche su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata di sfide vede protagonisti, nei quarti di finale, Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, in diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle 18.30. A seguire, non prima delle 20, il secondo quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Holger Rune, sempre su Sky Sport Uno e NOW.

Giovedì 17 ottobre è il giorno delle semifinali. Dalle 18.30 su Sky Sport Uno e NOW Novak Djokovic affronta il vincente del quarto tra Sinner e Medvedev. A seguire, non prima delle 20, la seconda semifinale tra Rafael Nadal e il vincente di Alcaraz-Rune.

Sabato 19 ottobre le finali: alle 18.30 la finale per il 3° e 4° posto, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW. A seguire, non prima delle 20, la finale per il 1° e 2° posto, sempre su Sky Sport Tennis e NOW. Al commento la squadra di telecronisti di Sky Sport, guidata da Elena Pero e Luca Boschetto. Ampia copertura anche su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digital e social di Sky Sport.

Tabellone Six King Slam 2024 – Live anche su SuperTennis

Non solo le due emittenti pay. Anche SuperTennis manderà in onda tutte le partite in diretta e lo farà in modalità gratuita. Il canale è infatti visibile al numero 64 del digitale terrestre e si partirà proprio con il match che vedrà impegnato Jannik Sinner.

Tabellone Six King Slam 2024 – Tutti gli incroci del torneo

Di seguito, il tabellone completo del Six King Slam 2024:

QUARTI DI FINALE

Sinner-Medvedev

Alcaraz-Rune

SEMIFINALI

Djokovic -vincente Sinner/Medvedev

-vincente Nadal-vincente Alcaraz/Rune

FINALI