Ferraris, cresce la tensione tra i club. Il Genoa: «Pronti ad acquistarlo da soli»

Sembrava andare tutto bene per l’acquisizione congiunta dello stadio Ferraris da parte di Genoa e Sampdoria, ma le ultime notizie non sono positive da questo punto di vista, anzi sembrano segnare una netta spaccatura fra le due società.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, dopo che gli incontri di ieri mattina, che sembravano poter portare a una soluzione diplomatica sulle garanzie richieste dai blucerchiati ai rossoblù (un versamento di 5 milioni per club), non hanno prodotto risultati, nel pomeriggio l’amministratore delegato del Genoa Blazquez ha inviato una pec al Comune di Genova.

La proposta era un’offerta unilaterale per l’acquisto del Ferraris «nell’interesse della città», rispettando le tempistiche richieste dal sindaco Marco Bucci, il quale aveva sollecitato i due club a prendere una decisione entro lunedì, prima della visita in città del ministro per lo sport Andrea Abodi, prevista per oggi, in occasione della discussione della candidatura di Genova per l’Europeo del 2032. Il progetto resta quello dell’architetto Penaranda, e il Genoa è supportato nell’operazione da Oak View, un noto gruppo statunitense esperto nella gestione di stadi sia negli USA che in Gran Bretagna.