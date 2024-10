Netflix vola in Borsa: ora punterà su sport in diretta e prezzi più alti

Dall’inizio dell’anno il gigante dello streaming Netflix ha fatto registrare una performance di altissimo livello. Il titolo della piattaforma ha guadagnato il 47% in Borsa, con un total return nei 12 mesi del 101% e 37 volte l’utile atteso per l’intero 2024. Si parla – spiega Il Sole 24 Ore nella sua edizione odierna – di quasi 14 volte sul patrimonio netto contabile.

Ma la festa per le performance economiche di Netflix non sarebbe finita, con due importanti novità che si starebbero preparando per il gigante dello streaming: da una parte la spinta anche sulle dirette, che finora non ha dato grandi soddisfazioni, ma domani potrebbe rivelarsi un nuovo segmento da sfruttare; e dall’altra secondo gli osservatori, quello che si sta preparando è un ulteriore aumento dei prezzi.

Nella serata di giovedì il colosso di Los Gatos è atteso alla diffusione dei conti del trimestre. A regnare è l’ottimismo fra gli analisti. Le attese sui conti riflettono proprio questo: utili per azione superiori ai 5 dollari, con profitti netti lievitati di un terzo sull’anno scorso a 2,23 miliardi e un fatturato in rialzo del 14,4% a 9,77 miliardi. Gli abbonati su scala globale potrebbero essere risultati in aumento di 3,9 milioni a 281 milioni.

Netflix nuovi prezzi – Possibili rincari a breve

Dunque, davanti alle sfide aperte, tra le mosse più ravvicinate attese dagli analisti c’è l’aumento dei prezzi del servizio, forse almeno del 10%, che viene anticipato fin da subito da società quali Oppenheimer, Citi, Jefferies, Piper Sandler, che vengono considerati sostenuti dal contenuto in programma.

A consentire simili rincari, sottolinea Jefferies, può essere l’effetto di traino proprio del content, esteso da show tradizionali ad appuntamenti in diretta. Netflix sta lavorando a un talk show live del comico John Mulaney, come è stato comunicato la scorsa settimana alla Bloomberg Screentime Conference. Lo sport e lo spettacolo sono tre le novità di richiamo, anche se non manca la concorrenza qui di rivali da Amazon Prime ad Apple.

Per Netflix, test importanti saranno la trasmissione di partite in diretta del campionato di football americano NFL, due a Natale del 2024. E l’avvento sullo streamer, nel 2025, del torneo di wrestling WWE Raw. A simili sviluppi si aggiungeranno nuove stagioni di show popolari quali Squid Games e Stranger Things, ultimi tra i successi periodicamente inanellati dall’azienda. Le scommesse su eventi live quali lo sport hanno tuttavia anche implicazioni di più lunga durata sul business: possono trasformare Netflix in un concorrente anche di gruppi quali YouTube e offrire nuove strade di crescita.