Mondiale per Club 2025: sei partite del torneo si giocheranno a Seattle

«Sei partite del Mondiale per Club FIFA 2025 – incluse le tre partite della fase a gironi del Seattle Sounders – si giocheranno nel maestoso Lumen Field nella splendida Seattle!». Lo ha annunciato questa mattina il presidente della FIFA Gianni Infantino, svelando un nuovo dettaglio del torneo a 32 squadre in programma la prossima estate.

«Mentre inauguriamo una nuova era del calcio per club sulla scena mondiale nel 2025, seguita dalla Coppa del Mondo FIFA più globale e inclusiva di sempre nel 2026, dove altre sei partite si disputeranno in questo fantastico stadio, non vedo l’ora di vedere i nostri appassionati tifosi battere tutti i record di rumore qui a Seattle, dimostrando come il calcio unisce il mondo», ha aggiunto Infantino.

Seattle sarà solamente una delle sedi che la FIFA metterà a disposizione dei club per la competizione che si disputerà la prossima estate negli USA. Il torneo prenderà il via domenica 15 giugno 2025 e si concluderà nella cornice del MetLife Stadium di New York (NJ), dove domenica 13 luglio 2025 verrà disputata la finale, il tutto poco più di 12 mesi prima della finale del Mondiale in programma proprio in questo stadio.

L’elenco degli stadi selezionati per la FIFA Club World Cup 2025 viene completato da: