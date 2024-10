UEFA Nations League, dove vedere Italia Israele in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Israele tv streaming, prima sfida della nuova edizione della UEFA Nations League.

Dove vedere Italia Israele tv streaming? L’avvicinamento al match

Dopo la delusione dell’Europeo 2024, con l’eliminazione agli ottavi contro la Svizzera, l’Italia è ripartita nel migliore dei modi in Nations League con due successi nei primi due incontri (contro Francia e Israele) e un pareggio contro il Belgio, ma pesantemente condizionato dall’espulsione di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo dopo essere passati in vantaggio di due reti. Ora gli Azzurri sfideranno Israele, con l’obiettivo di avvicinare la qualificazione matematica.

Tra i convocati ci sono alcune importanti novità, a cominciare da Daniel Maldini, il terzo calciatore della famiglia ad essere chiamato per una sfida della Nazionale. Toccherà anche a Michele Di Gregorio – nuovo portiere della Juventus – e ci sarà gloria per il difensore del Milan Matteo Gabbia e il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli. Non mancheranno anche nel Belgio i volti noti della Serie A italiana (tra ex e attuali), dall’atalantino De Ketelaere a Castagne, per arrivare ai big come Doku e Openda. Assente invece l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Al posto dello squalificato Pellegrini, Spalletti ha deciso di aggregare al gruppo un altro calciatore di Gian Piero Gasperini come Nicolò Zaniolo.

Dove vedere Italia Israele tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Il match tra Italia e Israele, in programma martedì 14 ottobre alle ore 20.45, si potrà vedere in diretta televisiva su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Dove vedere Italia Israele in tv e in streaming? Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: