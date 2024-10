Da opportunità a problema: il caso “calci di rigore” preoccupa il Milan

Tre rigori sbagliati in 90 minuti. Non una prima volta ma poco ci manca. In Serie A, solamente in altre nove occasioni erano avvenuti più errori (quattro) dagli “undici metri”. Il posticipo della settima giornata di campionato tra Fiorentina e Milan si posiziona alle spalle di questi match: partite in cui lo spettacolo è stato sicuramente ai massimi livelli ma i tifosi faziosi l’hanno vissuta, certamente, con meno entusiasmo.

In casa rossonera è stato aperto un vero e proprio “caso rigori”, una miccia accesa dalle parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa: «Pulisic è il primo tiratore. Sono arrabbiato. Non deve accadere più». Frustrazione evidente dell’allenatore portoghese nell’aver visto i suoi giocatori prendersi la gestione del tiro “dal dischetto”, senza rispettare la gerarchia: prima Theo Hernandez e poi Abraham si sono fatti ipnotizzare da De Gea, successivi all’altro errore di Kean sponda viola.

Diversità di vedute, dunque, tra staff tecnico e calciatori in campo che delinea una sosta per le nazionali bollente a Milanello. Rigori falliti che provocano un downgrade nelle quotazioni dei rossoneri sul FPeX – Football Players Exchange di CSA, la piattaforma online dove poter negoziare 400+ giocatori dai top club europei.

Va detto che, in questo campionato, il Milan si era presentato a calciare “la massima punizione” altre due volte contro il Venezia e, in quell’occasione, sia Pulisic che Abraham erano andati a segno. A Firenze tutto è andato storto, come a inizio anno nel match casalingo contro il Bologna: allora gli errori di Theo Hernandez e Giroud condannarono i rossoneri ad un pareggio casalingo con i felsinei.

Come risolvere il tema? Se lo chiede la società, lo staff tecnico, i giocatori e i tifosi: questo il verdetto della borsa dei calciatori.