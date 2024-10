Viene dal Bronx, ha origini emiliane e, soprattutto, vuole il Monza. Il miliardario italo-americano Mario Gabelli – scrive Il Corriere della Sera – sta trattando l’acquisto della maggioranza del club lombardo dalla Fininvest della famiglia Berlusconi. Il negoziato è ancora in corso e non è detto vada in porto, ma il pretendente avrebbe tutte le carte in regola per diventare un nuovo patron di Serie A.

La trattativa, che porterebbe il club brianzolo a diventare di proprietà del fondo USA Gamco Investors, sarebbe in corso sul 100% della società e per un valore che potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro. Tuttavia, proprio la possibilità per il Biscione di restare all’interno dell’azionariato rappresenterebbe un elemento all’esame, come peraltro sembrerebbe evincersi da una nota della stessa Fininvest.

«Non commentiamo i singoli nomi. Ci sono conversazioni in corso con vari partner potenziali, in nessun caso però si tratta di trattative in fase avanzata», precisa un portavoce della holding, chiarendo che l’intenzione della cassaforte dei Berlusconi «resta quella di individuare partner insieme ai quali portare avanti lo sviluppo della società». I Berlusconi potrebbero quindi rimanere azionisti del Monza, come del resto già prevedeva l’operazione poi sfumata con il fondo Orienta.

Nel caso in cui l’operazione dovesse andare in porto, in questo schema al vertice della società dovrebbe comunque rimanere Adriano Galliani, che di Fininvest è consigliere ed è l’amministratore delegato di un Monza che dopo aver concluso la stagione passata al 12esimo posto in quest’avvio di campionato sta soffrendo e si trova in penultima posizione.

Fra Fininvest e Gamco Investors nulla, come già detto, è comunque ancora definito. Ma i tempi perché l’operazione arrivi al dunque o salti sarebbero comunque ristretti, in un orizzonte di qualche settimana avendo alle spalle già una due diligence portata a termine.

Il Monza ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2023 con una perdita pari a 60,3 milioni, rispetto ai 65,4 milioni di euro fatti segnare nel bilancio 2022. Di sicuro, la proposta del magnate è un’ulteriore dimostrazione dell’interesse degli investitori esteri per i club di serie A e della loro fiducia nelle prospettive finanziarie del calcio italiano.