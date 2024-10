La denuncia di Juan Jesus: «Pedinato per un mese, sicurezza zero»

Notte insonne per il calciatore del Napoli Juan Jesus. Alle ore 5.34, il difensore brasiliano – che da poco ha acquisito la cittadinanza italiana – ha pubblicato una storia Instagram denunciando il tentato furto della sua auto, una lussuosa Range Rover, e mostrando gli interni devastati dall’intervento dei ladri. «Sicurezza zero, dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare».

In una successiva pubblicazione su Instagram, rincara la dose: «Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben cinque airtag (geolocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!».

Non è il primo episodio di criminalità di cui è vittima un giocatore tesserato della società partenopea. Solo il mese scorso il neo acquisto David Neres è stato rapinato a mano armata mentre era imbottigliato nel traffico, al termine della partita Napoli-Parma. I malviventi portarono via un orologio di valore, rompendo il vetro della vettura sulla quale viaggiava il calciatore in compagnia della moglie.

Sono numerosi i precedenti, andando a ritroso negli anni: l’ex bandiera e capitano Marek Hamsik vittima per ben due volte, nel 2008 e nel 2013, con una dinamica uguale a quella che ha interessato David Neres: vetri rotti, la minaccia di una pistola, la consegna dell’orologio. Uno di questi però gli fu restituito.

Stessa sorte per l’orologio di Behrami: prima la rapina in via dei Mille, poi la restituzione. Anche a Insigne e Milik sono stati sottratti dei Rolex, così come hanno subito rapine le mogli di Cavani e Lavezzi. Nel recente passato, nel mirino dei ladri d’auto sono finite le vetture di Kvaratskhelia e la Panda dell’allenatore dello scudetto, oggi Ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti.

Il caso più eclatante riguardò uno dei protagonisti del Napoli di De Laurentiis appena tornato in Serie A: a maggio 2009, l’attaccante uruguaiano Marcelo Zalayeta fu narcotizzato e derubato nella sua villa sul lago d’Averno.