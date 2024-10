Riparte la Nations League: dall'Italia alle big, le sfide in tv e in streaming

La Nations League torna protagonista con due giornate da disputarsi in questa seconda pausa per le nazionali della stagione 2024/25. Si tratta del terzo e quarto turno che vedrà impegnate le selezioni europee, che come di consueto sono divise in quattro leghe con i relativi gironi. Raggruppamento che l’Italia spera di poter guidare anche alla fine di questo doppio round che vedrà gli Azzurri di Luciano Spalletti fronteggiare prima il Belgio e poi Israele, quest’ultimo scontro darà il via al girone di ritorno, ed entrambe saranno in casa.

A parte le sfide dell’Italia, che come di consueto sono trasmesse dalla Rai, gli appassionati di calcio nel nostro Paese non potranno seguire le partite della Nations League, visto che nessuna televisione ha puntato ad acquisire le sfide della competizione UEFA. Un netto taglio rispetto al passato, visto che fino alla scorsa stagione le sfide più importanti della Nations League erano trasmesse su Mediaset (tramite Canale 20) e su Sky. Senza dimenticare i relativi servizi streaming, compreso NOW, che richiedeva però un abbonamento apposito.

Dove vedere Nations League tv streaming – La possibilità UEFA TV

Ma, come detto, da questa stagione le partite della Nations League, a parte quelle dell’Italia, non sono più visibili su nessuna televisione italiana. A correre in soccorso degli appassionati ci pensa direttamente la UEFA. Attraverso il proprio servizio streaming, appunto UEFA TV, il massimo organo del calcio europeo trasmetterà tutte le partite della Nations League 2024/25, tranne le sfide dell’Italia, che rimangono una esclusiva Rai, visto che le sfide della Nazionale di calcio vengono incluse nella programmazione del servizio pubblico.