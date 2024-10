Caos derby di Madrid, la Liga avvia azione penale contro gli ultras dell'Atletico

Non soltanto la Serie A è alle prese con i problemi creati dal tifo organizzato. Il lancio di oggetti contro Thibaut Courtois da parte del cuore del tifo dell’Atletico Madrid, durante il secondo tempo del derby contro il Real, sarà presto punito dalla Liga, desiderosa di dare un segnale forte per arginare e fermare la violenza negli stadi spagnoli.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, la chiusura parziale del Civitas Metropolitano non è abbastanza e la Liga sta portando avanti delle azioni legali contro il Frente Atletico, il gruppo di ultras responsabile del lancio di oggetti contro il loro ex beniamino che è passato ai rivali di sempre. Azioni che hanno portato l’arbitro Mateo Busquets a sospendere la gara invitando le due squadre ad andare negli spogliatoi.

In questa ottica, la Liga nella giornata di venerdì ha presentato un documento alla Commissione contro la Violenza che accusa il gruppo radicale Frente Atletico per atti violenti. «Intraprenderemo le azioni penali necessarie contro i membri del Frente Atletico. Attraverso queste azioni penali, oltre alla responsabilità individuale dei suoi membri, sarà richiesta la dissoluzione del Frente Atletico e l’adozione di misure come la chiusura dei locali e degli stabilimenti in cui si riuniscono, così come la sospensione delle attività svolte da tale organizzazione o gruppo» si legge in un comunicato stampa. Inoltre, la Liga chiederà il divieto di accesso a vita al Cívitas Metropolitano per le persone coinvolte.

«Abbiamo richiesto la collaborazione della Commissione Statale contro la Violenza nello Sport e il supporto esplicito dell’Avvocatura dello Stato per garantire che questi procedimenti giudiziari si sviluppino con la massima efficacia e che vengano adottate misure decise contro la violenza nel calcio spagnolo», conclude il comunicato. Secondo uno studio interno della Liga, il gruppo di ultras Frente Atletico è stato protagonista di 142 incidenti tra le stagioni 2015/16 e 2022/23.