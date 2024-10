Juve, Bremer operato oggi a Lione: i tempi di recupero dopo l'infortunio al ginocchio

La Juventus dovrà fare a meno di Gleison Bremer per diversi mesi, con il difensore brasiliano che, molto probabilmente, ha già messo fine alla sua stagione, dopo aver preso in mano la leadership difensiva della squadra di Thiago Motta.

Questa mattina, il difensore classe 1997, come comunicato dalla Juve sul proprio sito ufficiale, si è sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Bremer intervento ginocchio tempi di recupero – Il comunicato della Juventus

«L’intervento – si legge nella nota bianconera –, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dr Sonnery-Cottet alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».

Considerando la lesione e l’intervento chirurgico odierno, a Bremer serviranno tra i sei e gli otto mesi di tempo prima di fare ritorno in campo. Se così fosse, il centrale potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta in primavera, nelle migliori delle ipotesi, quando la stagione starà vivendo la sua fase più calda tra campionato e coppe europee. Ma se così non sarà, il brasiliano tornerà a indossare la maglia bianconera nel 2025/26