Inter-Juventus, in vendita i biglietti per il Derby d’Italia: prezzi da 79 euro

Manca sempre meno per il primo Derby d’Italia della stagione 2024/25. Inter e Juventus scenderanno in campo nella giornata di domenica 27 ottobre 2024, con il calcio d’inizio fissato per le ore 18.00. Il match sarà valido per la nona giornata di campionato e vedrà sicuramente il Napoli come spettatore interessato e coinvolto nella lotta Scudetto.

Oltre ai 40mila posti già occupati dagli abbonati nerazzurri, sono attesi almeno altri 30mila tifosi a San Siro tra padroni di casa e settore ospiti. I biglietti per la sfida sono in vendita a partire dalla giornata di oggi, martedì 8 ottobre, con la prima fase riservata agli abbonati con la tariffa plus. Di seguito, tutte le fasi di vendita dei tagliandi.

Inter Juventus biglietti – Abbonati Serie A 2024/25 tariffa plus

Dalle ore 12:00 di martedì 8 ottobre e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, tutti gli abbonati Serie A alla nuova tariffa plus potranno acquistare fino a due biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita.

Inter Juventus biglietti – Fasi successive

Queste invece le fasi successive previste dal club nerazzurro:

Soci Inter Club – a partire da mercoledì 9 ottobre, alle ore 12

– a partire da mercoledì 9 ottobre, alle ore 12 Tessera “Siamo Noi” attiva e sottoscritta entro il 7 ottobre – a partire da giovedì 10 ottobre, alle ore 12

– a partire da giovedì 10 ottobre, alle ore 12 Vendita libera

La vendita libera si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 12:00 alla mezzanotte di venerdì 11 ottobre potranno acquistare fino a due biglietti in esclusiva. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. La vendita libera degli eventuali ultimi biglietti residui è prevista per tutti dalle ore 12:00 di lunedì 14 ottobre.

Inter Juventus biglietti – Prezzi

Di seguito, tutti i prezzi dei tagliandi per Inter-Juventus: