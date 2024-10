Una stretta contro la violenza nel calcio. Questo è il nuovo terreno in cui si sta muovendo il governo di Giorgia Meloni con i ministri Andrea Abodi e Matteo Piantedosi.

Al vaglio dei due ministeri, quello per lo Sport e quello dell’Interno, ci sono possibili iniziative legislative e l’attivazione di strumenti anche tecnologici per tutelare sempre più efficacemente il mondo del calcio da violenze e abusi, garantendo il rispetto delle norme dello Stato e dei regolamenti del sistema calcio. Argomenti al centro del confronto di ieri pomeriggio al Viminale fra i due ministri. Incontro che ha prodotto una nota congiunta che annuncia, come prima azione, l’istituzione e la convocazione già la settimana prossima di un gruppo di lavoro coordinato dai due Ministeri, con il coinvolgimento della FIGC e delle Leghe.