Lazio, le società legate a Lotito pesano per oltre 6 milioni sul bilancio 2024

Quanto costano le società di Lotito alla Lazio? Rimane sostanzialmente stabile l’impatto delle aziende di Claudio Lotito sul bilancio della società biancoceleste al 30 giugno 2024, chiuso dal club con un utile di oltre 38 milioni di euro, dopo il rosso di quasi 30 milioni del 2022/23. La gestione quasi artigianale della Lazio ha coinvolto un po’ tutti i settori aziendali, dalla vigilanza alla mensa, passando per manutenzione e anche investimenti pubblicitari.

Sono diverse, infatti, le società di Lotito con le quali il club biancoceleste ha rapporti e al quale prestano svariati servizi. In passato, nei rapporti con le parti correlate rientrava anche la Salernitana, club di proprietà di Lotito e Mezzaroma, prima della cessione a Danilo Iervolino, maturata il 31 dicembre 2021 a un passo dall’esclusione dal campionato di Serie A (per il divieto di multiproptietà).

Tornando alle società di Lotito, il costo complessivo per la Lazio nel corso dell’esercizio 2023 è stato pari a 6,38 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 6,64 milioni della stagione 2022/23, a causa della variazione del volume d’affari con alcune delle parti in causa. Da quanto emerge dalla lettura del bilancio consolidato della Lazio, questi sono i rapporti intrattenuti dalla società con parti correlate (legate, cioè, a Lotito):

la Roma Union Security, per un costo di Euro 1,67 milioni (1,68 milioni nel 2022/23) e debito per Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2024, riferiti al servizio di vigilanza armata presso il centro sportivo ed a trasporto valori;

la Gasoltermica Laurentina, per un costo di Euro 0,66 milioni (0,88 milioni nel 2022/23), immobilizzazioni in corso per Euro 2,45 milioni, e debito di Euro 0,45 milioni al 30 giugno 2024, relativo a lavori e manutenzione del centro sportivo di Formello; anticipi per lavori e conseguenti capitalizzazioni in cespiti nel corso della stagione 23/24 rispettivamente per Euro 3,26 milioni e Euro 8,02 milioni;

la Omnia Service, per un costo di Euro 2,34 milioni (2,34 milioni nel 2022/23) e debito di Euro 3,96 milioni al 30 giugno 2024, per il servizio di mensa sia giornaliero che in occasione dei ritiri per i tesserati presso il centro Sportivo di Formello e per alloggi destinati al settore giovanile;

la Linda per un costo di Euro 0,54 milioni (0,54 milioni nel 2022/23) e debiti per Euro 0,69 milioni al 30 giugno 2024 per servizi di assistenza ai sistemi informatici, processi organizzativi e logistici aziendali e gestione del magazzino area tecnica;

la Snam Lazio Sud per un costo di Euro 0,97 milioni (1,0 milioni nel 2022/23) e debito di Euro 1,53 milioni al 30 giugno 2024, per servizi finanziari, amministrativi, vigilanza non armata, magazzino, portierato e sanificazione;

la Bona Dea per un costo di Euro 0,20 milioni (0,20 milioni nel 2022/23) e debito di Euro 0,01 milioni al 30 giugno 2024, per servizi di amministrazione del personale.

A proposito delle operazioni con le seguenti parti correlati, la Lazio segnala all’interno del bilancio «che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza sostanziale e procedurale ed a normali condizioni di mercato».