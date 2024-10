Caso ultras, da Calabria a Inzaghi-Zanetti: al via le convocazioni dei Pm

Se la scorsa settimana si era aperta con lo scossone degli arresti che hanno azzerato i vertici delle due curve milanesi, nei prossimi 7-10 giorni l’inchiesta della Dda di Milano passerà alla fase successiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i pm sentiranno come persone informate sui fatti alcuni dipendenti di entrambe le società.

Nessuno è indagato, ma tutti hanno avuto rapporti di vario tipo con alcuni degli arrestati. In casa Inter, si va dal tecnico Simone Inzaghi al vicepresidente (non presente nel consiglio di amministrazione) Javier Zanetti. Nel cuore della squadra rossonera, invece, toccherà al capitano Davide Calabria. Per ora non sembrano previste, invece, testimonianze di dirigenti apicali delle due società, che potrebbero essere convocati in seguito.

Il passo arriverà ora, sfruttando la pausa per le nazionali. I pm vogliono andare spediti, considerando soprattutto i profili “critici” riscontrati sia nel Milan che nell’Inter. I rapporti dei club con gli ultras sono stati definiti “tossici” e per questo è stato ventilato un procedimento di prevenzione che, nel peggiore dei casi, potrebbe portare addirittura all’amministrazione controllata delle società.

Detto di Calabria, Inzaghi e Zanetti, resta invece da verificare la possibilità di sentire in tempi brevi anche Milan Skriniar, convocato in questa sosta dalla nazionale. Quando lo slovacco si era deciso a lasciare il club a zero e la curva minacciosamente voleva vederci chiaro, in accordo con l’Inter si combinò un incontro con il difensore in un bar vicino San Siro e, soprattutto, ben lontano dalle telecamere di Appiano.