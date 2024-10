Serie B, Sampdoria-Juve Stabia senza pubblico allo stadio ma gratis per tutti in tv

Sarà lo scontro tra Sampdoria e Juve Stabia, valido per l’ottava giornata, il match settimanale di Serie B che DAZN trasmetterà in modalità gratuita. In programma venerdì 4 ottobre alle 20.30. I blucerchiati, che dovranno fare a meno del proprio pubblico dopo gli scontri nel derby che hanno portato alla chiusura del Ferraris, cercano la terza vittoria consecutiva dopo quelle conquistate contro Modena e Sudtirol. Alla ricerca dei tre punti anche la squadra allenata da Guido Pagliuca che nello scorso turno di campionato ha battuto il Pisa 2-0.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Le due squadre, a soli due punti di distanza, sono pronte a darsi battaglia per accendere la lotta in zona Play-Off.

Sampdoria Juve Stabia in streaming gratis? Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

