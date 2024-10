Caso Diarra, Dupont: «Dopo la Superlega nuova censura alle azioni illegali di FIFA e UEFA»

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che alcune norme del sistema di trasferimenti della FIFA, in vigore dal 2001, costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto e una violazione della libera circolazione dei lavoratori. E’ quanto emerge dalla sentenza pubblicata nella giornata di oggi sul la regolamentazione del mercato del lavoro nel calcio (e, più in generale, nello sport).

Sulla vicenda sono intervenuti anche Jean-Louis Dupont e Martin Hissel, dello studio Dupont-Hissel, che hanno commentato la sentenza della Corte di Giustizia. Dupont è il celebre avvocato della sentenza Bosman e colui che ha affiancato la Superlega di fronte all’Unione europea, che in questo caso ha assistito il protagonista della disputa: l’ex centrocampista Lassana Diarra.

In attesa di un’analisi approfondita sulla vicenda, lo studio legale ha individuato dei punti chiave di questa vicenda: