Pirateria, non solo VPN e pezzotto: la Serie A attacca i sistemi di pagamento

La Serie A sta portando avanti da tempo una durissima lotta contro la pirateria legata al mondo del calcio. Tra il pezzotto, le IPTV e i recenti emendamenti al DL Omnibus (con la richiesta fino a un anno di carcere per i prestatori di servizi che omettono di segnalare condotte penalmente rilevanti), la carne al fuoco è tanta al via della stagione 2024/25.

La Serie A però non vuole fermarsi, e ha deciso di mettere nel mirino anche i grandi gruppi che operano nel settore dei sistemi di pagamento. Lo ha svelato l’amministratore delegato della Lega A Luigi De Siervo, intervenuto proprio sul tema pirateria nella serata di ieri a Milano, durante il Forbes Sport & Innovation Forum.

«Tenete conto che in questi giorni stiamo attaccando un sistema importante di pagamento che usiamo tutti i giorni quando andiamo al bar perché la catena di pirati utilizza tutta una serie di soggetti che invece hanno una credibilità, come anche i motori di ricerca», ha commentato De Siervo parlando delle attività di contrasto della Serie A verso questo fenomeno.

Il dirigente ha ricordato che sono circa 300 milioni di euro i soldi che vengono sottratti ogni anno al sistema calcio per colpa della pirateria. «Di questa parte non tutta sarà recuperabile evidentemente, ma l’obiettivo è quello di recuperare una fetta. Il nostro è un paese complicato che è stato gestito, da questo punto di vista, in maniera incivile fino a pochi mesi fa».

De Siervo ha poi ricordato che «abbiamo una piattaforma che è Piracy Shield che è gestita dalla autorità per le comunicazioni che è in grado su segnalazione anche nostra di poter intervenire e in alcuni minuti il sito pirata viene spento. Il tentativo è cercare di ottenere che chi usufruisce di un contenuto lo paghi un prezzo giusto. Se paghiamo tutti pagheremo evidentemente meno».